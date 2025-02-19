CHP Gençlerle 'Söz Bizde' Buluşmaları Düzenliyor

CHP Gençlerle 'Söz Bizde' Buluşmalarına Başladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, gençlerin sorunlarına dikkat çekmek ve çözüm yolları üretmek amacıyla CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ve gençlik örgütü ile birlikte 'Söz Bizde' buluşmalarını başlattıklarını duyurdu.

Gençlerin Sesi ve Ortak Çözümler

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, gençlerin sesini duyurmak ve yaşadıkları sıkıntıları doğrudan aktarmalarını sağlamak açısından bu buluşmaların büyük önem taşıdığını belirtti. Türkiye'nin dört bir yanında gençlerle bir araya gelerek, gençliğin gerçek sorunlarını masaya yatırdıklarını vurguladı.

Geleceği Birlikte İnşa Etmek

Kılıç, "Gençlerin sesi duyulmadan, onların talepleri dikkate alınmadan güçlü bir gelecek inşa edilemez. İhtiyaçlarımızı doğrudan muhataplarıyla konuşuyor, çözüm politikaları geliştiriyoruz. Aslında geleceğin Türkiye'sini ilmek ilmek birlikte örüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, gençlere hitap ederek, "Yaşadığınız sorunları, aklınızdaki güzel fikirleri, nasıl bir ülkede yaşamak istediğinizi ilk elden sizden öğrenmek istiyoruz. Başlattığımız bu yolculukta sizin de yer almanızı, sözümüze söz katmanızı istiyoruz. Görüşlerinizi, önerilerinizi bize iletin, geleceğimizi birlikte kuralım. Çünkü söz bizde, söz gençlikte." dedi.