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CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına Cem Aydın Aday

CHP PM Üyesi Cem Aydın, Gençlik Kolları Genel Başkanlığı için aday olduğunu duyurdu ve gençlerin geleceği için mücadelesini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 15:01
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına Cem Aydın Aday

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına Cem Aydın Aday

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Cem Aydın, Gençlik Kolları Genel Başkanlığı adaylığına ilişkin yaptığı açıklamada, "Cesaretle karşınızdayım ve Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanlığına adayım" dedi.

1 Aralık'ta Adaylık Açıklaması

Aydın, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, 1 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilecek CHP 17. Olağan Gençlik Kolları Kurultayı'nda adaylığına dair bilgiler paylaştı. Adaylık sürecinden dolayı heyecanlı ve gururlu olduğunu dile getiren Aydın, "Türkiye'nin birinci partisinin genç neferleri olarak, Atatürk'ün partisini, Cumhuriyet Halk Partimizi iktidar yapacağız" şeklinde konuştu.

Gençlerin Geleceği İçin Mücadele

Cem Aydın, mücadelelerinin sadece bir seçim kazanma değil, geleceklerini kazanma mücadelesi olduğunu vurgulayarak, "Adaletin olmadığı bir ülkede gençlerin hayallerinin bir anlamı olabilir mi? Demokrasi olmadan fikir özgürlüğümüzü savunabilir miyiz? CHP iktidarında adaleti ve demokrasiyi bu topraklara geri getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Aydınlık İçin Mücadeleye Devam

Aydın, CHP'nin tarihinin en genç Parti Meclisi ve genç belediye başkanlarıyla siyasette daha fazla temsil edildiğini belirterek, "Bugüne kadar Türkiye'yi yönetmiş bakanları, başbakanları ve milletvekillerini çıkarmış, Türkiye'nin en büyük siyaset okulu gençlik kollarımız hak ettiği noktalara artık çok daha yakın. Tüm bunlar artarak devam edecek ve iktidar yürüyüşümüzde bizler yine en önde, dalga dalga büyüyerek aydınlık olup karanlığın üstüne yürüyeceğiz" dedi. Aydın, "Biz büyük bir aileyiz, biriz ve beraberiz. Dimdik ayaktayız ve hep birlikte Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde yeni hikayeler yazacağız" diye ekledi.

Basın toplantısında, Aydın'ın yanı sıra CHP İl Gençlik Kolları başkanları ve üyeleri de yer aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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