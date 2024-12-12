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CHP Genel Başkan Yardımcıları Mersin'de Basın Toplantısı Düzenledi

CHP'li Karatepe ve Demir, Mersin'de basın mensuplarıyla bir araya gelerek ekonomi politikalarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 15:48
CHP Genel Başkan Yardımcıları Mersin'de Basın Toplantısı Düzenledi

CHP Genel Başkan Yardımcıları Mersin'de Buluştu

CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe ve Volkan Demir, Mersin'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Partinin ekonomi politikalarını anlatmak amacıyla düzenlenen tur kapsamında Mersin İl Başkanlığı'nda basın toplantısı gerçekleştirildi.

Ekonomi Takımı ile İstişareler

Toplantıda konuşan Yalçın Karatepe, CHP'nin "ekonomi takımı" olarak ziyarette bulundukları şehirlerde vatandaşlarla, iş dünyası temsilcileri, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve belediye yetkilileriyle istişare ettiklerini dile getirdi. Karatepe, Türkiye'de gelir dağılımının bozulduğunu savunarak, "CHP olarak sosyal demokrat bir anlayışla, halkçı bakış açısıyla, Türkiye'de bozulan gelir dağılımını düzeltmek, yoksulluğu ortadan kaldırmak için yola çıktık," ifadelerini kullandı.

İlk Seçim Vizyonu

İlk seçimde ülke yönetimine geleceklerine inandıklarını belirten Karatepe, "AK Parti'nin bütün zorlamalarına ve engellemelerine rağmen, CHP olarak sandıktan çıkacağımıza inanıyoruz. Ülke yönetiminde karar mekanizmalarında görevlerimizin başına geçeceğiz," dedi.

Ekonomik Yapının Yeniden Tanımlanması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir de "ekonomi takımı" olarak 11'inci ziyaretlerini Mersin'de gerçekleştirdiklerini ifade ederek, sorunların çözümüne yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı. Demir, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomiye bakış açısındaki temel ilkeleri paylaşıyoruz. Kamu ile özel sektörün ekonomideki payı ve işlevini yeniden tanımlayacağız," şeklinde konuştu.

Demir, şeffaf ve hesap verebilir bir ekonomik sistem kuracaklarını, ayrıca vatandaşın bütçe hakkını savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Toplantının sonunda Karatepe ve Demir, gazetecilerin sorularını yanıtladılar.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe (sol 2) ve Volkan Demir (sağ 2), Mersin'de basın...

CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe (sol 2) ve Volkan Demir (sağ 2), Mersin'de basın mensuplarıyla buluştu.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe (sol 2) ve Volkan Demir (sağ 2), Mersin'de basın...

CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe (sol 2) ve Volkan Demir (sağ 2), Mersin'de basın mensuplarıyla buluştu.

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