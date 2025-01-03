CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Marmara Cezaevi'ni Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Cezaevinde Önemli Temaslarda Bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Gezi Parkı davası kapsamında hüküm giyen Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ı Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Yılın İlk Günlerinde Talepler Dinlendi

Nazlıaka, yaklaşık 3 saat süren ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ziyaret esnasında tutuklu ve hükümlülerin 2025 yılına dair taleplerini dinlediğini aktardı. Nazlıaka, bu konudaki duygu ve düşüncelerini şöyle paylaştı: "Her biri, hukukun üstünlüğünün olduğu bir yıl olmasını istediklerini, adaletin bir an önce tecelli etmesini talep ettiklerini ifade etti."

Adalet Talepleri ve Hukuk Süreçleri

Özellikle Tayfun Kahraman, Anayasa Mahkemesine yaptığı başvurusunun bir an önce değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ahmet Özer’in 66 gündür tutuklu olmasının yanı sıra, avukatlarının dosyaya ulaşamadığını belirten Nazlıaka, "Özer, dosyasında bulunan gizlilik kararının kaldırılmasını ve iddianamenin bir an önce yazılarak hukuki sürecin başlatılmasını istiyor," dedi.

Demokrasi ve Sorumluluk Vurguları

Osman Kavala'nın barış ikliminin demokrasi ile taçlanması gerektiğini ifade ettiğine değinen Nazlıaka, "Demokrasi için güçler ayrılığı ilkesinin hayata geçirilmesi ve yargının bağımsız hareket etmesi gerektiğini belirtiyor," diye ekledi. Can Atalay ise, TBMM'de seçilmiş bir milletvekili olarak görev yapmak istediğini ve bu sorumlulukla hareket ettiğini ifade etti.

Ahmet Özer’in bazı mesajlarını da aktaran Nazlıaka, 66 gündür demokrasi meydanında toplanan arkadaşlarının yanına giderek bu mesajları okuyacağını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, Gezi Parkı davası kapsamında hüküm giyen Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ı cezaevinde ziyaret etti. Nazlıaka, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, Gezi Parkı davası kapsamında hüküm giyen Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ı cezaevinde ziyaret etti. Nazlıaka, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.