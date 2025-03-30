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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytekin Balıkesir'de Bayramlaşma Programında Konuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytekin, Balıkesir'deki bayramlaşma programında halkın erken seçim talebini vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 15:21
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytekin Balıkesir'de Bayramlaşma Programında Konuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytekin Balıkesir'de Bayramlaşma Programında Konuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Balıkesir'de partisinin düzenlediği bayramlaşma programına katıldı. Etkinlik, CHP Balıkesir İl Başkanlığı tarafından Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bayram programında partililerin bayramını kutlayan Aytekin, erken seçim çağrısında bulundu. "Erken seçim sandığını bir an önce vatandaşların önüne koymayı planlıyoruz" diyen Aytekin, bunun sadece ana muhalefet partisi olarak değil, aynı zamanda halkın talebi olduğunu ifade etti. Son yaptığımız ankette vatandaşların yüzde 70'ten fazlasının erken seçim istediğini belirtti.

Ayrıca Aytekin, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde, öncelikle cumhurbaşkanı adaylarını zindandan çıkaracaklarını ve ardından millete sandığı sunarak zaferi kazanacaklarını vurguladı.

Programa, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP İl Başkanı Erden Köybaşı ve birçok ilçe belediye başkanı ile partililer katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Balıkesir'de partisinin bayramlaşma programına katıldı....

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Balıkesir'de partisinin bayramlaşma programına katıldı. Aytekin, burada bir konuşma yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Balıkesir'de partisinin bayramlaşma programına katıldı....

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Balıkesir'de partisinin bayramlaşma programına katıldı. Aytekin, burada bir konuşma yaptı.

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