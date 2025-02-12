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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: 'Kurultay, Türkiye Siyasi Tarihinde Bir İlk'

Burhanettin Bulut, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın demokratik bir gelişme olduğunu ve iktidarın olumsuz eleştirilerine karşı çıktığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 14:59
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: 'Kurultay, Türkiye Siyasi Tarihinde Bir İlk'

Bulut, CHP Kurumsal İletişim Buluşması'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisinin düzenlediği CHP Kurumsal İletişim Buluşması’nda, 38. Olağan Kurultayına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Bulut, kurultayda delegenin, genel başkanını ve yönetimini değiştirdiğini ifade ederek, bu durumun Türkiye siyasi tarihi açısından ilk olduğunu belirtti ve demokrasi açısından gurur verici bir gelişme olduğunu vurguladı.

Bulut, halkın sorunlarını gündeme getirerek demokrasiye katkıda bulunan CHP'nin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde elde ettiği başarıyla birlikte oylarını artırdığını, iktidar partisi AK Parti'nin ise oy kaybı yaşadığını savundu.

İktidarın Soruşturmaları ve İddialar

Bulut, son dönemde partisine mensup belediye başkanlarına ve meclis üyelerine yönelik düzenlenen soruşturmaları eleştirerek, iktidarın bu durumu engellemeye yönelik adımlar attığını ifade etti. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kurultayla ilgili başlatılan incelemeyi eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Her gün yalan yanlış iftiralarla kurultayı tartışıyorlar. Türkiye'de demokrasinin yok edildiği, her şeye tek bir kişinin karar verdiği bir dönemde bir kurultay yaşanıyor. Ülkenin isteklerini ifade eden bir kurultay gerçekleşmiş. 'Genel Merkez'in etkisinde' diye sürekli ifade edilen o delege, kurultayda genel başkanını ve yönetimini değiştirmiştir. Bu, Türkiye siyasi tarihi açısından ilktir, demokrasi açısından gurur vericidir. Onur verici bir kongre olmuştur. Fütursuz, ahlaksız, kendini bilmez bir iktidar var. Böylesi yalanı, iftirayı normal bir aklın söyleme ihtimali yok. Böylesi bir kötülüğün 'devlet aklı' ile izah edilme şansı yok. Devlet aklını yitirmiş, sağlıklı düşünme yetisinden uzaklaşmış bir iktidar var."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisinin Halkla İlişkiler ve Medyayla...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisinin Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığınca düzenlenen CHP Kurumsal İletişim Buluşması'na katılarak konuşma yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisinin Halkla İlişkiler ve Medyayla...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisinin Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığınca düzenlenen CHP Kurumsal İletişim Buluşması'na katılarak konuşma yaptı.

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