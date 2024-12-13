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CHP Genel Başkanı Özel, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor ile Görüşme Gerçekleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile önemli bir görüşme yaptı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 19:16
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 19:16
CHP Genel Başkanı Özel, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor ile Görüşme Gerçekleştirdi

CHP Genel Başkanı Özel, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve beraberindeki heyetle önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, CHP Genel Merkezi'nde yapıldı.

Görüşmeye Katılan İsimler

CHP'den yapılan açıklamaya göre, görüşmeye CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu da katıldığı belirtildi.

Görüşmenin içeriği hakkında detaylı bilgi verilmezken, iki tarafın da Türkiye'deki gelişmeler ve Avrupa ile ilişkiler üzerindeki tartışmalara vurgu yaptığı öğrenildi.

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