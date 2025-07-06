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CHP Genel Başkanı Özel'den DEM Parti ile Kritik Görüşme: 'Yeni Bir Süreç İçindeyiz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları ile görüştü ve belediyelere yönelik operasyonların siyasi olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 19:30
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 19:34
CHP Genel Başkanı Özel'den DEM Parti ile Kritik Görüşme: 'Yeni Bir Süreç İçindeyiz'

CHP Genel Başkanı Özel, DEM Parti ile Dayanışma Toplantısı Düzenledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, partinin yeni bir sürecin içinde olduğunu vurguladı. Özel, 'Bundan sonraki sürecin ne kadar zor olursa olsun direncin ve dirayetin daha da yüksek olacağını dün de ifade ettik, bugün bir kez daha ifade edeyim.' şeklinde konuştu.

Belediye Başkanlarına Yönelik Operasyonlar

Toplantıda konuşan Özel, CHP'li belediye başkanlarına yönelik yürütülen operasyonların siyasi bir operasyon olduğunu savundu. 'Belediye başkanlarımızı gözaltına aldılar, tutuklamaya çalışıyorlar. Buradan sonra artık söylenecek söz yok.' diyen Özel, önümüzdeki dönem için bir takvim üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Gazeteci Soykan'ın Tutuklama Talebi

Basın mensuplarının soruları üzerine, gazeteci Timur Soykan'ın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini hatırlatan Özel, 'Soykan'ın attığı tweet nedeniyle tutuklamaya sevk edildiğini iddia etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan Açıklamalar

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bazı belediyelere yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları hakkında bilgiler vererek, CHP'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunduklarını ifade etti. 'Şayet bir yolsuzluk iddiası varsa, elbette ki bazı soruşturmalar başlatılabilir, fakat bunları bir kılıf haline getirerek siyasi bir operasyona dönüştürülmesini doğru bulmuyoruz.' dedi.

Hatimoğulları, Türkiye'nin iç barışını muhalefetle birlikte konuşmak zorunda olduklarını belirtti. Ayrıca, Soykan'ın gözaltına alınmasının hukukla alakası olmadığını savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yapılacak Görüşme

DEM Parti heyetinin yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeye de değinen Hatimoğulları, muhalefete dönük baskıların ve belediyelere yönelik operasyonların gündeme geleceğini beklediklerini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyetle CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyetle CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

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