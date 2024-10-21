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CHP Genel Başkanı Özel'den FETÖ Açıklaması

Özgür Özel, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrası örgütün devam ettiğini vurguladı ve dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 15:23
CHP Genel Başkanı Özel'den FETÖ Açıklaması

Özgür Özel’den FETÖ Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Özel, Gülen'in öldüğü ancak örgütün hala var olduğunu belirterek, "Sadece kurucusu öldü, örgüt ortada duruyor. 'Bu tehlike geçti' veya 'Bu tehlike bitti' gibi bir düşünceye kimse kapılmasın. Bu sinsi örgüte karşı herkes tetikte olmalıdır. Bunun dışında söylenecek her kelime onlar için israf," dedi.

Selahattin Demirtaş’ı Ziyaret Etti

Özel, daha önce eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyaret etmişti. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamalarda, "Kişiler bu dünyadan öbür dünyaya veballe gidiyorsa, öbür dünyaya en çok veballe gidenin Gülen olduğunu" ifade etti. Özel, Gülen’in geride acılar ve ihanetler bıraktığını vurguladı.

Gülen’in Hesabı

Özel, "Gittiği yerde hesabını verir, Türkiye’de yargı önünde vermesini isterdik, olmadı. Ancak o gidince 'Bir şey bitiyor' diye kimse düşünmesin çünkü koca bir sermaye bıraktı arkasında ve onun gibilerin elinde koca bir siyasi güç, siyasi organizasyon bıraktı," dedi. Özel, Türkiye'deki durumu da "Bu ülkede devletin içine sızıp, devletin silahını kendi silahı yapmış bir silahlı terör örgütünden bahsediyoruz," şeklinde özetledi.

Tetikte Olunmalı

Bu açıklamalarla birlikte, Özel, 55 yıl önce 'Sızıntı' adıyla çıkmış bir dergi ile başlayan ve devletin her noktasına sızmış bir terör örgütü olan FETÖ'nün tehditlerinin devam ettiğini vurguladı. Özel, son olarak, "Sadece kurucusu öldü, örgüt ortada duruyor. Bu sinsi örgüte karşı herkes tetikte olmalıdır," ifadelerini kullanarak uyarısını yineledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, bulunduğu Edirne F...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyareti sonrası, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, bulunduğu Edirne F...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyareti sonrası, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili açıklamada bulundu.

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