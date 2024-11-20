CHP Genel Başkanı Özel, İBB Başkanı İmamoğlu'nu Kabul Etti

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Milletimiz bilmelidir ki bizim aramızda koltuğa, makama, rollere değil, sadece ama sadece milletin menfaatlerine odaklanan bir yol arkadaşlığı vardır ve bundan asla vazgeçmeyiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nu, parti genel merkezindeki makamında kabul etti. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İmamoğlu, bugün ilk olarak Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret ettiğini ekleyerek, görüşmenin çok verimli geçtiğini belirtti.

Adaletle Hizmet Etme Vurgusu

Ekrem İmamoğlu, Yavaş'la birlikte halka adaletle hizmet ettiklerini ve milletin kaynağını millet için harcamakta kararlı olduklarını ifade etti. İktidarın, milletin tercihlerine saygı duymak yerine kendilerine yönelik "fütursuzca saldırılar başlattığını" savunan İmamoğlu, "Bu saldırılarla ne amaçladıklarının farkındayız. Siyasi münafıklık yaparak fitne ateşini yakarak çalışanlara söyleyecek sözümüz yok" dedi.

İmamoğlu, ayrıca, kutuplaşmanın değil, beraberliğin tarafında olduklarını belirterek, "Birlikte güçlü olduğunun ve birlikteyken kazandığının bilincinde olan siyasetçileriz, belediye başkanlarıyız" ifadelerini kullandı.

Saldırılar Organize Kötülük Olarak Görülmelidir

İmamoğlu, "Bu saldırıları, ilk genel seçimde tecelli edecek millet iradesini engelleme girişimi olarak görüyoruz. Tüm saldırılara karşı partimizle ve milletimizle tek yumruğuz" şeklinde konuştu. Ayrıca, iktidarın izlediği kumpas politikalarını da eleştiren İmamoğlu, her alanda çürümeler ve gerilemeler yaşandığına dikkat çekti.

Ülke Yönetimi ve Kenar Düşünceleri

İmamoğlu, hükümetin yargı ve kayyumlar eliyle kendi iradesini millete dayatma politikalarının demokrasiyi baltaladığını belirtti. Şehirlerin, milletin siyasetçileri ve belediye başkanları tarafından yönetilmesi gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, "Hükümetin yargı ve kayyumlar eliyle kendi iradesini millete dayatma politikası ne yazık ki demokrasimizi, kardeşliğimizi, birliğimizi baltalıyor" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, bu noktada vatandaşları bilinçlendirme çabalarının artırılarak, toplumsal bir mücadele vermenin önemine dikkat çekti. İmamoğlu, İstanbul'un ve Türkiye'nin geleceği için güçlü bir birliktelik oluşturacaklarını dile getirdi.

Hukuki Mücadelede Kararlılık

İmamoğlu, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e 'terör örgütüne üye olma' suçundan verilen hapis cezalarıyla ilgili de bilgi verdi. Mahkeme sürecinin takip edileceğini belirten İmamoğlu, hukuki mücadelenin devam ettiğini ifade etti.

Son olarak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaşanan gerginliklerin güzel bir görüntü teşkil etmediğini söyleyen İmamoğlu, her iki tarafı da suhulete davet etmekten başka bir şey söylemediğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda), Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu (sağda) parti genel merkezindeki makamında kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda), Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu (sağda) parti genel merkezindeki makamında kabul etti.