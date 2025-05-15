CHP Genel Başkanı Özel, İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti

Özgür Özel, İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında, kanın durması, annelerin ağlamaması ve Meclis'in bu konuda muhatap olması gerektiğini vurgulayan Özel, şeffaf bir sürecin önemine de değindi.

İmamoğlu’nun Durumu Hakkında Açıklamalar

Özel, yaptığı açıklamada, "Biz ilk günden beri diyoruz. Kanın durması, annelerin ağlamaması, Meclis'in muhatap olması, sürecin şeffaf yürümesi, şehit aileleri ve gazilerin de dışlanmayıp zor durumda bırakılmamaları şartıyla biz 'Terörsüz Türkiye'de varız" diyerek CHP'nin tutumunu tekrarladı.

Yaklaşık 4 saat süren ziyaretin ardından basına konuşan Özel, İmamoğlu'nun yanı sıra Mehmet Ali Çalışkan ve İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan kadınları da ziyaret ettiğini belirtti. Ayrıca, Ali Mahir Başarır'ın Gezi Parkı soruşturmasında tutuklanan menajer Ayşe Barım'ı ziyaret ettiğini aktardı.

Yolsuzluk Soruşturmasına Dair Görüşler

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Esila Ayık'ın tahliyesine ilişkin görüşlerini de paylaşan Özel, daha önce herhangi bir suça karışmamış kişilerin cezaevinde tutulmasının doğru olmadığını ifade etti. İBB soruşturmasında tutuklananlara yöneltilen suçlamaların iftira olduğunu savunan Özel, bazı tutukluların etkin pişmanlık kapsamında ifadeye zorlandığını öne sürdü.

“Bir taraftan 'Terörsüz Türkiye' derken, Abdullah Öcalan'ın kurduğu PKK partisiyle müzakere olmaz. Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanı ile bu tip bir ilişki içine giremezsiniz. 45 yıldır terör eylemleri yapan bir partinin kurucusu ile bu süreci yürütmek mümkün değildir. Götürürseniz milletin vicdanından döner” diyen Özel, bu mesajlarını yineledi.

Yerel Yönetimlerle İlgili Değerlendirmeler

Özel, gazetecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediyelere yeni yapı önerisine dair sorularını yanıtladı. Yeni bir yapı önerisinin yıllardır tartışılan bir konu olduğunu belirten Özel, "Kayyumlar kalkacakken vali ve kaymakamların yetkilerini tekrar koymaya çalışmak olacak iş değil" dedi. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve adil denetimi konularında iyi niyetle tartışma yapılması gerektiğini vurguladı.

PKK'nın Fesih Açıklaması Üzerine Yorumlar

Terör örgütü PKK'nın fesih açıklamasındaki Lozan Antlaşması hakkında bir gazetecinin sorusuna yanıt veren Özel, "Biz Lozan'ı Türkiye'nin tapu senedi gören taraftayız. O nedenle bu meselelerin hepsini AK Parti ve MHP'ye sormak lazım" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.