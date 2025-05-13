CHP Genel Başkanı Özel, Soma'da Maden İşçilerini Andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden faciasında hayatını kaybedenleri anma programına katıldı. Özel, anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, işçilerin kazanımlarının önemine dikkat çekti.

13 Mayıs'ın Önemi

“Nice 13 Mayıs'larda artık matemi değil, işçilerin kazanımlarını, işçiden, emekten yana yapılacak düzenlemeleri konuşmak üzere, sizinle birlikte...

Yürüyüş ve Anma Töreni

Özel, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, 11 yıl önce hayatını kaybeden madencilerin davasının takipçisi olduklarını belirtti. Seçim döneminde işçi düşmanlarına karşı mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizen Özel, “13 Mayıs'ları kazanımların yıl dönümüne dönüştürmek üzere büyük bir mücadeleyi hep birlikte veriyoruz” dedi.

Anma programı, yaşamını yitiren madenciler anısına yapılan 3 dakikalık saygı duruşu ile devam etti ve anıta karanfil bırakıldı.

Madenci Şehitliği'nde Anma

Programın ardından CHP Genel Başkanı Özel, Soma Madenci Şehitliği'ne geçerek burada da anma töreni gerçekleştirdi. Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ile birlikte şehitlikte kabirlere karanfil bıraktı ve madenci aileleriyle bir araya gelerek hayır duaları etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma'da 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden madencilerin anma töreni dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma'da 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden madencilerin anma töreni dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katıldı.