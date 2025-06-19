CHP Genel Başkanı Özel, TESK Başkanı Palandöken'i Ziyaret Etti: Esnaf İçin Destek Çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i ziyaret ederek esnafın sorunlarına dikkat çekti.

Özel, ziyarette yaptığı açıklamada, "Yanında 5 kişiye kadar asgari ücretli çalıştıran esnafın sosyal güvenlik primine yapılacak doğrudan destekle bu artıştan hem korunacağına hem de asgari ücretin artmasıyla esnafın yüzünün güleceğine inanıyoruz," dedi.

Yapılan basın toplantısında Özel, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre asgari ücretin eridiğini ve temmuzda yapılan zamların etkisinin neredeyse ortadan kalkacağını vurguladı. Asgari ücretin artırılmasının esnafa olumlu yansıyacağına değindi ve sözlerine şöyle devam etti:

"İşçide, memurda para yoksa, emeklinin cebinde para yoksa, çiftçi ürününe iyi fiyat alamıyorsa, esnafta da para yok. Esnafın en büyük sıkıntısı bu. Biz, asgari ücretin artırılmasını ancak küçük esnafın bu artıştan korunmasını öneriyoruz. Esnafa yapılacak desteklerle hemen hemen tüm sorunlar çözülmüş olacak."

Özel, asgari ücretle çalışan işçinin emeklilik şartları hakkında da eleştirilerde bulundu ve esnafın daha fazla gün çalışmasını gerektiğinin altını çizdi. "Esnaf, 9 bin gün çalışmak zorunda. Bu noktada bir adım atılmalıdır, verilmiş söz tutulmalıdır," dedi.

Özel ayrıca, esnafın krediye ulaşımda yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, "Esnafın çok düşük faizli ve uzun vadeli kredilerle desteklenmesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemde, perakende yasası ve asgari ücret düzenlemesi çerçevesinde esnafa destek olacağız," dedi.

Bendevi Palandöken ise, Özel’e ziyareti için teşekkür ederek esnaf ve sanatkarların sorunlarını konuştuklarını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), beraberindeki partililerle Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i (solda) ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), beraberindeki partililerle Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i (solda) ziyaret etti.