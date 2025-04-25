CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Eyalet Bakanı Liminski ile Görüştü

Özgür Özel ve Nathanael Liminski Görüşmesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Avrupa Birliği Uluslararası İlişkiler ve Medya Bakanı Nathanael Liminski ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, bu önemli görüşme CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Özel'e, toplantıda CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu da eşlik etti.

Bu görüşmenin, Türkiye-Almanya ilişkileri açısından yeni kapılar açması bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Avrupa Birliği Uluslararası İlişkiler ve Medya Bakanı Nathanael Liminski ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Avrupa Birliği Uluslararası İlişkiler ve Medya Bakanı Nathanael Liminski ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.