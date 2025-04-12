CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21. Olağanüstü Kurultay'da seçilen Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri ve milletvekilleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Özel, beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Ziyaretinin devamında Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Özgür Özel'in Anıtkabir Ziyareti

Deftere yazdığı ifadelerde, "Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım, 6 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 21'inci Olağanüstü Kurultayımızda görev alan Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve 28. Dönem milletvekillerimiz ile birlikte huzurunuzdayız." dedi.

Özel, devamında şu önemli noktaları vurguladı: "19 Mart 2025 tarihli sivil darbe girişimine karşı ülkemizin dört bir yanında ayağa kalkan, bizlere emanet ettiğiniz Cumhuriyet'i ve demokrasiyi kararlılıkla savunan ve bu darbe girişimini püskürten milyonlar adına buradayız."

Özgür Özel, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerini hakim kılmak için mücadele edeceklerinin sözünü verdi.

Ziyaretin ardından, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Anıtkabir'deki mezarını ziyaret eden Özel, çiçek bıraktı. Ayrıca, Anıtkabir'i ziyarete gelen vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21. Olağanüstü Kurultay'da seçilen Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri ve milletvekilleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21. Olağanüstü Kurultay'da seçilen Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri ve milletvekilleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.