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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı Löfven ile Görüştü

Özgür Özel, Löfven ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin uluslararası dayanışmanın önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 23:13
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı Löfven ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı Stefan Löfven ile CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, iktidara yakın çevrelerin "CHP, Türkiye'yi dışarıya mı şikayet ediyor?" sorusunu gündeme getirdiğini belirtti. Özel, bu tür söylemlere karşılık, "CHP, dünyadaki tüm siyasi akrabalarının gösterdiği dayanışma mesajlarını, duygularını kabul ediyor." dedi.

Özel, Löfven'in Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği konusunda büyük bir destekçi olduğunu vurguladı ve parti heyetinin Türkiye'ye yaptığı ziyaretin dayanışma amacı taşıdığını ifade etti. Ayrıca, Alman Sosyal Demokrat Partisi Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile telekonferans gerçekleştirerek, uluslararası destek mesajlarını aldıklarını aktardı.

Özel, daha önce CNN International, BBC ve Reuters gibi uluslararası medya kuruluşları ile yaptıkları mülakatların ardından bugün The Times, Le Monde, DW ve Asahi gazetelerine de mülakat verdiklerini belirtti. Bu görüşmelerle birlikte, "Eğer konu demokrasi ve insan hakkı ihlalleriyse bu, o ülkenin iç meselesi değildir," diyerek uluslararası dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Özel, bir gazetecinin sorusunu yanıtlayarak, "Bu konuda hızlı bir iyileşme var. İlk günlerde yolsuzluk konusunun gündeme gelmesi nedeniyle tereddüt olan bir durum yaşandı. Şu an ise dünya genelinden gelen açıklamalarda Türkiye'deki süreçteki hukuksuzluklara vurgu yapılıyor." dedi.

Stefan Löfven ise yapmış olduğu açıklamada, Ekrem İmamoğlu'na ve CHP'ye kararlı desteklerini göstermek için Türkiye'ye geldiklerini ifade etti. Löfven, "Türk toplumu ve Avrupa'nın geleceği açısından Türkiye son derece önemli bir ülkedir. Türkiye'nin, belli şartlar gerçekleştiğinde AB'nin bir üyesi olarak görmek istiyoruz," dedi.

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