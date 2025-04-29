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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bakırköy Cezaevi'nde Tutuklularla Buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bakırköy Cezaevi'ndeki tutukluları ziyaret ederek Gezi Parkı davası hükümlüleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 19:56
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bakırköy Cezaevi'nde Tutuklularla Buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bakırköy Cezaevi'ndeki Ziyaretini Gerçekleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki bazı tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etti. Bu ziyaret, Gezi Parkı davasında hükümlü bulunan Çiğdem Mater ve Mine Özerden ile tutuklu Esila Ayık ile gerçekleştirildi.

Özel'den Açıklamalar

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, "Gezi barışçıl bir şekilde bitsin diye gayret sarf etmiş, çatışma olmasın diye, kimsenin canı yanmasın diye mücadele etmiş arkadaşlarımızı içeride tutuyorlar." dedi.

Özel, ziyarete katılan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ve Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu ile birlikte gerçekleştirdiklerini belirtti.

Esila Ayık'ın Sağlık Durumu

Esila Ayık'ın sağlık sorunlarına da değinen Özel, "Birtakım rahatsızlıkları kamuoyuna yansıdı. Hem cezaevi yönetimiyle hem kendisiyle yaptığımız görüşmede, kendisi de bazı haberlerin biraz fazla kamuoyunda abartılarak ele alınmasından ve ortaya çıkan infial durumundan rahatsız olduğunu işaret ediyor." şeklinde konuştu.

Ayık'ın ailesinin zor bir ekonomik durumda olduğunu vurgulayan Özel, "Bundan sonraki süreçte hasta, her geçirdiği günün sıkıntılı olduğu bu arkadaşımızın bir an önce serbest kalmasını bekliyoruz. Elbette serbest kalacak." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki bazı tutuklu ve...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki bazı tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etti. Özel, ziyareti sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

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