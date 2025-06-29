CHP Genel Başkanı Özgür Özel Berlin'de Temaslar Gerçekleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın başkenti Berlin'de, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Kongresi çerçevesinde çeşitli önemli temaslarda bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özgür Özel, Berlin'de bulunduğu süre zarfında Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bunun yanı sıra, SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile de bir araya gelen Özel, kongreye bağlı düzenlenen resepsiyona katılım gösterdi.

Bu ziyaret, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Kongresi için bulunduğu Berlin'de çeşitli temaslarda bulundu. Özel, Berlin'deki temasları kapsamında Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Kongresi için bulunduğu Berlin'de çeşitli temaslarda bulundu. Özel, Berlin'deki temasları kapsamında Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile görüştü.