DOLAR
38,15 -0,02%
EURO
43,55 0,07%
ALTIN
4.107,89 -0,38%
BITCOIN
3.207.792,52 0,22%

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beylikdüzü'nde Ekrem İmamoğlu'nu Destekledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beylikdüzü'ndeki mitingde Ekrem İmamoğlu'na destek verirken yolsuzluk soruşturmalarına da tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 01:45
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 01:45
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beylikdüzü'nde Ekrem İmamoğlu'nu Destekledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na Sahip Çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları sonrasında partisinin düzenlediği mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Beylikdüzü'nde gerçekleşen mitingde, 'Millet iradesine sahip çıkıyor' mottosuyla bir araya geldiler.

Özel, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için dua ettiklerini ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Mitingde yaptığı konuşmasında, kendisine sık sık sorulan 'B planınız var mı, C planınız var mı?' sorularına yanıt verdi. Özel, 'CHP'nin A planı da B planı da C planı da Z planı da Ekrem İmamoğlu'dur'

Özel, "Bundan sonra CHP'nin Ekrem Başkan dışında bir seçeneği yoktur. Onu alıp getirmek, aday etmek ve hep birlikte arkasında durmak üzere yola çıkmışızdır" dedi.

İstanbul'daki izinsiz gösterilere ilişkin olarak, tutuklananların çoğunun tahliye edildiğine dikkat çeken Özel, kalanların da serbest bırakılması gerektiğini ifade etti. Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerine de devam edeceklerini belirten Özel, hafta sonları 'Ekrem Başkan'a özgürlük' amacıyla mitingler düzenleyeceklerini ve her çarşamba İstanbul'da gece mitingleri yapacaklarını söyledi.

Sonuç alana kadar bu eylemlere devam edeceklerini kaydeden Özel, "Ne zaman sonuç alacağız? Murat Başkan çıkıp gelince, Ekrem Başkan çıkıp gelince ve önümüze erken seçim sandığı gelince o zaman sonuç alacağız" şeklinde konuştu.

Mitingde ayrıca, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de konuşma yaptı ve İmamoğlu ile Mehmet Murat Çalık'ın cezaevinden gönderdiği mesajları okudu. Özel, konuşmasının sonunda sabah saatlerinde İmamoğlu ve Çalık'ı cezaevinde ziyaret edeceğini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Beylikdüzü'nde düzenlenen mitinge katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Beylikdüzü'nde düzenlenen mitinge katıldı.

İLGİLİ HABERLER

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı

Düzce'de 65 Yaş Üstüne Su Faturasında Yüzde 20 İndirim Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nijerya'da Bayram Namazı Sonrası İzdiham: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti, 22 Kişi Yaralandı
2
22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!
3
MGM'den Yaz Mevsimi için Şok Uyarı: Zorlu Günler Kapıda!
4
UnitedHealthcare CEO'sunun Öldürülmesi: İdam Cezası Talebi
5
Polonya Uçağı Antalya Havalimanı'na Acil İniş Yaptı, Yolcular Tahliye Edildi
6
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Mahir Polat'ın Sağlık Durumu ve Yolsuzluk Soruşturması Açıklamaları
7
Ardahan'da 3 Firari Hükümlü Tırda Yakalandı

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı

21 Mart Nevruz Bayramı Resmi Tatil Oluyor!

Düzce'de 65 Yaş Üstüne Su Faturasında Yüzde 20 İndirim Müjdesi

MGM'den Yaz Mevsimi için Şok Uyarı: Zorlu Günler Kapıda!

15 Nisan Kar Yağışı: Hangi İllerde Etkili Olacak?