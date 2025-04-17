CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beylikdüzü'nde Ekrem İmamoğlu'nu Destekledi

Özel, "Bundan sonra CHP'nin Ekrem Başkan dışında bir seçeneği yoktur. Onu alıp getirmek, aday etmek ve hep birlikte arkasında durmak üzere yola çıkmışızdır" dedi.

İstanbul'daki izinsiz gösterilere ilişkin olarak, tutuklananların çoğunun tahliye edildiğine dikkat çeken Özel, kalanların da serbest bırakılması gerektiğini ifade etti. Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerine de devam edeceklerini belirten Özel, hafta sonları 'Ekrem Başkan'a özgürlük' amacıyla mitingler düzenleyeceklerini ve her çarşamba İstanbul'da gece mitingleri yapacaklarını söyledi.

Sonuç alana kadar bu eylemlere devam edeceklerini kaydeden Özel, "Ne zaman sonuç alacağız? Murat Başkan çıkıp gelince, Ekrem Başkan çıkıp gelince ve önümüze erken seçim sandığı gelince o zaman sonuç alacağız" şeklinde konuştu.

Mitingde ayrıca, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de konuşma yaptı ve İmamoğlu ile Mehmet Murat Çalık'ın cezaevinden gönderdiği mesajları okudu. Özel, konuşmasının sonunda sabah saatlerinde İmamoğlu ve Çalık'ı cezaevinde ziyaret edeceğini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Beylikdüzü'nde düzenlenen mitinge katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Beylikdüzü'nde düzenlenen mitinge katıldı.