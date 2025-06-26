CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Brüksel'de Önemli Temaslarda Bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de önemli temaslarda bulundu. CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Avrupa Parlamentosu'nda dikkat çekici görüşmelere imza attı.

Özel, Avrupa Parlamentosu Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı Grubu (EFA) Başkan Yardımcısı Sergey Lagodinsky, Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor ve Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu (S&D) Başkanı Iratxe Garcia Perez ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Bu ziyaret, Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerinin gelişimi açısından büyük bir önem taşıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sol 3), Belçika'nın başkenti Brüksel'de çeşitli temaslarda bulundu. CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Avrupa Parlamentosu Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı Grubu (EFA) Başkan Yardımcısı Sergey Lagodinsky (sağ 2) ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sol 3), Belçika'nın başkenti Brüksel'de çeşitli temaslarda bulundu. CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Avrupa Parlamentosu Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı Grubu (EFA) Başkan Yardımcısı Sergey Lagodinsky (sağ 2) ile bir araya geldi.