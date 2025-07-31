CHP Genel Başkanı Özgür Özel Cezaevinde Önemli Açıklamalar Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları'nda Ziyaretler Gerçekleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde çeşitli ziyaretlerde bulunarak önemli açıklamalarda bulundu. TBMM'de kurulacak "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusundaki komisyon hakkında konuşan Özel, bu komisyonun amacının demokratikleşme olduğunu ifade etti. Özel, "Demokratik ülkede olmaması gereken her şey orada masaya taşınacak." dedi.

Özel'den Yolsuzluk Soruşturmasına Değerlendirme

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik süren yolsuzluk soruşturması kapsamındaki tutuklular Melih Geçek, Serdal Taşkın, Necati Özkan ve Fatih Keleş ile eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret eden Özel, bu tür ziyaretlerin siyasi bir utanç olduğuna dikkat çekti. Siyasetin farklı parçaları oldukları halde, genel başkanların hukuklarının birbirine emanet olduğunu vurguladı.

Özel, bu ziyareti yaparken Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş için özgürlük temennisinde bulundu. Siyasi parti liderleri arasındaki desteğin önemine dikkat çeken Özel, "Siyasetçilerin tutukluluğuna ses etmeyenler, adaletsiz bir rejimin kazandığına cevabını vermelidir." dedi.

Komisyon Hakkında Değerlendirmeler

Bir gazetecinin, TBMM'de kurulacak Terörsüz Türkiye sürecinin kapalı yürütüleceğiyle ilgili açıklamalarına yanıt veren Özel, komisyonun nasıl çalışacağına yalnızca komisyon üyelerinin karar verebileceğini belirtti. Özel, "Komisyon üstünde tahakküm kurmaya çalışmak doğru değil. Eğer kapalı çalışırsa, o zaman CHP'nin orada olmasının önemi büyük olacaktır." diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi Kararına Destek

Özel, Anayasa Mahkemesi'nin Tayfun Kahraman hakkında hak ihlali kararı vermesinin olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti. "Yerel mahkemenin en kısa sürede bu karara uyacağını umuyorum." dedi.

Özel, son olarak CHP'nin demokratikleşme mücadelesinde ve yargıdaki hak ihlallerinin aydınlatılmasında rol oynamaya devam edeceğini belirtti. "Demokrasi fikrinin, adalet fikrinin insanlarıyız," diyerek, gelecekte yapılacak seçimlerin adaletin ve demokratik ilkelerin ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi olacağını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamındaki tutuklu bulunan Melih Geçek, Serdal Taşkın, Necati Özkan ve Fatih Keleş'in yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı, Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde ziyaret etti. Özel, ziyaret öncesi kampüs önünde bekleyen partililerle tokalaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamındaki tutuklu bulunan Melih Geçek, Serdal Taşkın, Necati Özkan ve Fatih Keleş'in yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı, Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde ziyaret etti. Özel, ziyaret öncesi kampüs önünde bekleyen partililerle tokalaştı.