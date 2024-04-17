CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacakları görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçim sonrası yapmış olduğu açıklamalarda Erdoğan ile bir araya gelmek istediğini belirten Özel'in bu isteği, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılanmıştı.

Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Sayın Özel’e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" ifadelerini kullanarak Özel'e görüşme çağrısında bulunmuştu.

Bugün yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşmeye hazırlandıklarını duyurdu. Cumhuriyet gazetesine konuşan Özel, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan bu görüşmenin detaylarıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Özel'in bu açıklaması, siyasi gündemin önemli bir konusu olarak dikkat çekiyor. İki liderin yapacakları görüşme, kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor ve geleceğe yönelik siyasi adımlar açısından önem taşıyor. Görüşmenin detayları ve sonuçları, önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde ortaya çıkacak.