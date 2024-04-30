Emeklilere Denizbank'tan haber geldi! 100.000 TL ek ödemeniz hazır

Denizbank müşterisi emeklilerin yüzü gülecek! Ödemeler 100 bin TL'ye kadar yükseldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DENİZBANK EMEKLİLERE 100 BİN TL ÖDEME

Emekli vatandaşlar maddi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Denizbank tarafından yapılan son duyuruya göre emekli müşterilere 100 bin TL'ye kadar kredi ödemesi yapılacak. Emekli vatandaşlar yeni kredi kampanyasıyla birlikte maddi ihtiyaçlarını daha kolay şekilde karşılayabilecek.





Denizbank 100 bin TL kredi kampanyasından faydalanmak için banka tarafından belirlenen şartların taşınması gerekiyor. Kredi başvurusu yapabilmek için bankanın müşterisi olmak, gerekli belgeleri tamamlamak ve kredi notunun belirtilen düzeyde olması şartlarının taşınması gerekiyor. Bankanın emeklilere özel başlattığı krediden faydalanmak için başvurularınızı 3280 numarasına Kredim yazıp bir boşluk bırakıp kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi yazıp göndererek oluşturabilirsiniz.