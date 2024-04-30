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KDV ödemeden arsa almak mümkün! 72 ilde olanlar şansı yakaladı

Milli Emlak'tan müjdeli haber geldi! KDV'den muaf mülk satışı başladı. İşte tüm detaylar..

Yayın Tarihi: 30.04.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 19:13
KDV ödemeden arsa almak mümkün! 72 ilde olanlar şansı yakaladı

Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin 72 ilindeki kamuya ait gayrimenkullerin katma değer vergisi olmadan satılacağı duyuruldu. Bu önemli fırsatın artan konut maliyetlerinden dolayı konut satın almak isteyenler için cazip yatırım fırsatı sunduğu değerlendiriliyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir gibi bazı büyük şehirlerin de aralarında bulunduğu 72 ilde gerçekleştirilecek satış kampanyasıyla keşfedilmemiş hazinelerin ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor. Amaç aynı zamanda arazi arzını yükselterek arazi fiyatlarını dengelemektir.

KDV ödemeden arsa almak mümkün! 72 ilde olanlar şansı yakaladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olan Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün devlet arazilerinin satışıyla ilgili etayları milliemlak.gov.tr ​​resmi internet sitesinden paylaşıldı. Satılık hazine arazisi, yatırımcılara altının dörtte biri fiyatı gibi bir rakama arsa satın alma fırsatı sunuyor.

Uygun fiyata arsa sahibi olmak istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın. Devlet Emlak İdaresi arsa yatırımlarını değerlendirmek isteyen herkesi kampanyadan faydalanmaya davet ediyor.

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