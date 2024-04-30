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Lezzetine doyamayacağınız tarif açığa çıktı! Evlerin vazgeçilmez tatlısı mozaik pasta

Dünyanın en kolay mozaik pasta tarifi! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 30.04.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 18:30
Lezzetine doyamayacağınız tarif açığa çıktı! Evlerin vazgeçilmez tatlısı mozaik pasta

Mozaik pasta sevenler için en kolay tarif geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MOZAİK PASTA TARİFİ

Türk mutfaklarında en çok sevilen tatlılardan mozaik pastayı yapmak için basit bir tarif arıyorsanız bu haber tam size göre! Mozaik pasta tarifi için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 1 su bardağı süt, 2 paket pötibör bisküvi, 5 yemek kaşığı şeker, 100 gram eritilmiş tereyağı, 3 yemek kaşığı kakao, 

mozaik pasta tarifi

1 çay bardağı ceviz içi, isteğe bağlı portakal kabuğu rendesi. İlk olarak bir tavada tereyağı eritilir. Bir kaba eriyen yağ, kakao, şeker ve süt eklenir ve iyice çırpılır. İyice karıştırdıktan sonra bisküviler iri iri kırılır ve içine ceviz ve karışım eklenerek karıştırılır. İsteğinize bağlı portakal kabuğu rendesi ekleyebilirsiniz. Bir folyo parçasına karışım dökülür ve piramit şekli verilir. Hazırlanan pasta en az 4 saat buzdolabında dinlendirilir ve çıkardıktan sonra soğuk soğuk dilimlenerek servis yapılır. 

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Lezzetine doyamayacağınız tarif açığa çıktı! Evlerin vazgeçilmez tatlısı mozaik pasta

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