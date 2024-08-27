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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Balıkesir'de Önemli Açıklamalar

Özgür Özel, Balıkesir'de halkın sorunlarına odaklanacaklarını vurguladı, yerel seçimlerin önemini ifade etti.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 21:42
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 21:53
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Balıkesir'de Önemli Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Balıkesir Çıkarması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de önemli açıklamalarda bulundu. Özel, partisinin Edremit İlçe Başkanlığı ziyareti sonrasında yaptığı konuşmada, "Halkın gerçek sorunlarına odaklanmak istiyoruz. Yokluğa, yoksulluğa ve açlığa rağmen inadına oy kullanmak, kutuplaşma içinde olan toplumdan destek bekleyenlere karşı hedefimiz herkese eşit şekilde sahip çıkmaktır" diye belirtti.

Yerel Seçimlerin Önemi

Özel, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ı makamında ziyaret ettikten sonra, kendisini bekleyenlere hitap etti ve yerel seçimlerdeki başarılarından dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'a teşekkür etti. "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak ve Edremit Belediyesi'nde güçlü bir yönetim kurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Gençlerin Geleceği ve Deprem Önlemleri

Özel, Türkiye'deki gençlerin gelecekten endişe duyduğunu vurguladı. "Gençlerimizin geleceği ve emeklilerin durumunu iyileştirmek için birlikte mücadele edeceğiz," diyen Özel, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, Edremit'te kentsel dönüşüm ihtiyacına dikkat çekti. "Bu konuda gereken önlemleri almak zorundayız," diyerek, kentsel dönüşüm projelerinin hızlandırılması çağrısını yaptı.

CHP'nin Geleceği ve Hedefleri

Özel, CHP'nin 100 yıl sonra yeniden Türkiye'yi yönetmeye hazırlandığını belirterek, "Bu ülkenin sorunlarını çözmek ve halkın taleplerine cevap vermek için büyük bir değişim programı hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, herkesin eşit şekilde temsil edileceği bir toplum hedefi koyarak, "Hep birlikte kazanacak ve bölüşeceğiz" şeklinde konuştu.

CHP lideri son olarak, geçmişte yaşanan seçim başarısını yeniden yakalamak için tüm partililerle birlikte çalışma kararlılığında olduğunu belirtti ve destekçilerine "Hep birlikte müjdelerle dolu bir gelecek için çalışacağız" dedi.

Bir dizi ziyaret için Balıkesir'e gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel...

Bir dizi ziyaret için Balıkesir'e gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Edremit ilçesinde konuştu. Özel, Edremit Belediyesi bahçesine zeytin ağacı dikti, ardından partililere hitap etti.

Bir dizi ziyaret için Balıkesir'e gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel...

Bir dizi ziyaret için Balıkesir'e gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Edremit ilçesinde konuştu. Özel, Edremit Belediyesi bahçesine zeytin ağacı dikti, ardından partililere hitap etti.

Bir dizi ziyaret için Balıkesir'e gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel...

Bir dizi ziyaret için Balıkesir'e gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Edremit ilçesinde konuştu. Özel, Edremit Belediyesi bahçesine zeytin ağacı dikti, ardından partililere hitap etti.

Bir dizi ziyaret için Balıkesir'e gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel...

Bir dizi ziyaret için Balıkesir'e gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Edremit ilçesinde konuştu. Özel, Edremit Belediyesi bahçesine zeytin ağacı dikti, ardından partililere hitap etti.

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