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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Belediye Başkanlarına Güçlü Destek: Hedef 2028

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartal'daki bir dizi açılış töreninde yaptığı konuşmada, 31 Mart sonrasında sosyal demokrat belediye başkanlarının sayısının artacağını ve İstanbul'da belediye sayısının 28'e çıkartılacağı hedefini müjdeledi. Ayrıca, toplu açılış töreninde Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu'nun, Destek Eğitim Kursu'nun ve Gezegen Kafe Venüs Sosyal Tesisleri'nin açılışları gerçekleştirildi

Yayın Tarihi: 10.03.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 16:28
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Belediye Başkanlarına Güçlü Destek: Hedef 2028

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartal'da gerçekleştirilen bir dizi açılış töreninde, sosyal demokrat belediye başkanlarının sayısının artacağına ve İstanbul'da belediye sayısının 28'e çıkartılacağına dair umut verici açıklamalarda bulundu. Toplu açılış etkinliğinde Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu, Destek Eğitim Kursu ve Gezegen Kafe Venüs Sosyal Tesisleri hizmete girdi. Bu önemli açılışlarda, Özgür Özel, Türkiye genelinde belediyecilik hizmetlerine vurgu yaparak, genç belediye başkanlarının başarılarına dikkat çekti.

Sosyal Demokrat Belediyelerin Sayısı Artıyor: İstanbul'da Hedef 28!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartal'daki Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu, Destek Eğitim Kursu ve Gezegen Kafe Venüs Sosyal Tesisleri'nin toplu açılış törenine katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan programda konuşan Özel, yurda ismini veren Mustafa Necati'nin hayatına dair bilgiler paylaştı. Mustafa Necati'nin, Saruhan-Manisa mebusu olarak birinci dönem Meclis'e girdiğini ve harf devrimi sırasında Milli Eğitim Bakanlığı görevini üstlendiğini belirten Özel, genç yaşta geçirdiği apandisit patlaması sonucu yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Açılışı yapılan yurtla ilgili olarak Özel, 478 kız öğrencinin barınma sorununa çözüm sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi. Türkiye genelinde üniversite öğrencilerinin sadece yüzde 22'sine yurt imkanı sağlanabildiğini belirten Özel, bu oranın İstanbul'da yüzde 10'un biraz üzerinde olduğunu ifade etti. Bu kapsamda açılan yurtla, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen öğrencilere toplumsal barışa katkıda bulunacakları bir mesaj verdiklerini belirtti.

Özel, seçimlere ilişkin yaptığı konuşmada, 31 Mart sonrasında sosyal demokrat belediye başkanlarının sayısının artacağını ve İstanbul'da belediye sayısının 28'e çıkartılacağı hedefini dile getirdi. CHP'nin genç ve tecrübeli kadrosuyla, Cumhuriyet'in 100. yılında daha fazla kadın ve gençle birlikte kararlı adımlarla yürüyeceklerini vurguladı. 64 yurt açtıklarını belirten Özel, Gökhan Yüksel'in Kartal'da sergilediği performansı övgüyle anarak teşekkür etti.

Son olarak, açılış töreninde kurdele kesilerek toplu açılış gerçekleştirildi. Bu anlamlı etkinlikte, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal demokrat belediyecilik anlayışına verdiği destekle dikkat çekti.

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