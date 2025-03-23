CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu Açıklamaları: 'İtirazlar Yapılacak'

Özgür Özel'den İmamoğlu Açıklamaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Özel, "Bir yanıyla İBB'yi yönetme iradesine kayyum atama halinin ortadan kalkması yönünden iyidir ama Başkan'ın hızla özgürlüğüne kavuşması için gerekli itirazlar yapılacaktır" dedi.

İMAMOĞLU'NA DESTEK

İmamoğlu'nun, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandığını hatırlatan Özel, eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile birlikte adliyede bulunmaktan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Özel, terör iddiasıyla ilgili tutuklama talebinin reddedildiğini belirtti.

HALKIN YANSIMALARI VE SEVGİSİ

“Dört gündür Ekrem İmamoğlu için yollara, sokaklara, meydanlara dökülen, bugün Türkiye'nin dört bir yanında kilometrelerce kuyrukta bekleyen insanların bu sevgisi ve güveni boşuna değildir” ifadelerini kullanan Özel, İBB Meclisi'nde 'başkan' sıfatıyla bir vekil seçileceğini bildirdi. Ekrem İmamoğlu'nun suçsuzluğu ispatlanana kadar bu vekalet görevinin devam edeceğini belirtti.

MORAL YÜKSEK

Özel, İmamoğlu'nun moralinin son derece yüksek olduğunu vurgulayarak, "Bu millet her şeyi verir, vergi verir, devlet için can verir ama sandığını vermez. O sandıktan eninde sonunda Ekrem İmamoğlu çıkacak. Bunu asla değiştiremeyecekler. Bugün oyunu kullanan herkesi Saraçhane'ye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

DİLEK İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Dilek İmamoğlu ise kararı haksız ve hukuksuz bulduğunu dile getirerek, kararların hiçbir hukuki tarafı olmadığını öne sürdü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile beraberindekiler, açıklamaların ardından adliyeden ayrıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu (sağda), oğlu Selim İmamoğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'la (solda), Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek açıklamalarda bulundu.