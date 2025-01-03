CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Göle'de Önemli Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Göle'de Konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan'da yaptığı ziyaret sırasında Göle Belediyesi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. Özel, partinin geleceği hakkında önemli mesajlar verdi.

CHP'nin Çizgisi ve Yapısı

Özel, "CHP, çizgisini, yapısını koruyacaktır, kimse ama kimse endişe etmesin. Ne tıkayan ne de bozan oluruz, ama kimse kusura bakmasın, hiçbir siyasi partinin de planının parçası olmayız" ifadelerini kullandı.

Göç Sorunu ve Yatırım Teşvikleri

Özel, Göle gibi ilçelerin göç vermesinin önemli bir sorun olduğunu vurgulayarak, bu bölgelere pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini ifade etti. "Buraya yatırım yapacak sanayiciye, başka yerlere yaptığı teşviklerden çok öte teşviklerin verilmesi lazım" diyen Özel, kış şartlarının ağır olduğu bölgelerde doğalgaz fiyatları konusunda indirim yapılmasını talep etti.

Suriye Konusundaki Eleştiriler

Özgür Özel, Türkiye’ye gelen Suriyelilerin sayısı ve bu durumda yaşanan ekonomik sıkıntılara da değindi. "Türkiye'ye 5,5 milyon Suriyeli senin yüzünden geldi" diyen Özel, bu durumun maliyetine dikkat çekti. Özel, CHP’nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduğunu ve Suriyelilerin memleketlerine dönmelerinin önemine vurgu yaptı.

Barış ve Toplumsal Mutabakat Vurgusu

Son olarak, CHP'nin çatışmadan yana olmadığını belirten Özel, partinin barış ve toplumsal mutabakat konusunda kararlı duruşunu yineledi. "Analar ağlamasın, terör dursun, gözyaşı bitsin istedik" dedi. CHP'nin her zaman Atatürk'ün izinde, yurtta ve dünyada barış sloganıyla ilerleyeceğini ifade etti.

Özel’e, CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak ve CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan eşlik etti.