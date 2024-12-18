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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Hablemitoğlu Suikastı Açıklamaları

Özgür Özel, Necip Hablemitoğlu Parkı'nın açılışında suikastı FETÖ'nün gerçekleştirdiğini vurgulayarak adalet çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 17:16
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Hablemitoğlu Suikastı Açıklamaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Hablemitoğlu Suikastı Açıklamaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Necip Hablemitoğlu Parkı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Hablemitoğlu suikastına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özel, "Gerçek katil şüphesiz FETÖ'dür. Bu cinayet, onların kim olduklarını, niyetlerinin ne olduğunu gösteren birisini susturmak için işlendi" dedi.

22 Yıl Geçmesine Rağmen Adalet Yerini Bulmadı

Necip Hablemitoğlu'nun Türkiye için önemli bir aydın olduğunu ifade eden Özel, Hablemitoğlu cinayetinin üzerinden 22 yıl geçtiğini belirtti. Özel, "O günden 15 Temmuz akşamına kadar geçen sürede iktidar hep bugünkü iktidardı. Ama bu dosya hiç kimsenin dikkatini çekmedi. Bütün çabalar beyhude kaldı. Ancak 15 Temmuz sonrası dosya tozlu raflardan indirildi" şeklinde konuştu.

Levent Göktaş'ın Tahliyesi Üzerine Eleştiriler

Özel, kritik sanıklardan biri olan Levent Göktaş'ın Bulgaristan'da yakalanıp Türkiye'ye iade edildikten sonra tutuklanmasına rağmen, kaçma şüphesi yok denilerek tahliye edilmesini eleştirdi. Özel, "31 Mart günü temiz kağıt almış belediye başkanlarımız, belediyeye gitmek üzereyken kaçma şüphesi var diye tutuklanıyor. Yurt dışına kaçıp Bulgaristan'da yakalanıp iade edilen Levent Göktaş'ın kaçma şüphesi yok" ifadelerini kullandı.

Tavşantepe Davası ve Adalet Arayışı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davaya da değinen Özel, "Dün bir toplumsal davanın gerekçeli kararı açıklandı. Maalesef cenazesi fiilen ortadan kaldırıldı. Ama kanı yerde kaldı. Katillerin kim olduğunu herkes biliyor. Ama bir tek devlet bilmiyor. Bilen biliyor, söylemiyor. Biz Tavşantepe'yi de Ankara'yı da adaletin egemen olduğu yerler haline getireceğiz" dedi.

Törende Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu da birer konuşma gerçekleştirdi. Tören sonrasında Necip Hablemitoğlu Parkı'nın girişine Özel ve beraberindekiler tarafından karanfil bırakıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner (solda) ve Necip...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner (solda) ve Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu (sağda), Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Çankaya ilçesinde yapılan Necip Hablemitoğlu Parkı'nın açılışına ve Hablemitoğlu'nu anma törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner (solda) ve Necip...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner (solda) ve Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu (sağda), Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Çankaya ilçesinde yapılan Necip Hablemitoğlu Parkı'nın açılışına ve Hablemitoğlu'nu anma törenine katıldı.

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