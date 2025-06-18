CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Muharrem İnce'ye Ziyaret

Özgür Özel, Muharrem İnce'yi Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi parti genel merkezinde ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren basına kapalı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özel, İnce'ye kabulü nedeniyle teşekkür etti.

Partiler Arası Dayanışma Vurgusu

Özel, Türkiye'nin gündemini görüşmek üzere tüm siyasi partileri ziyaret ettiklerini belirtirken, Memleket Partisi'nin CHP için özel bir anlam taşıdığını ifade etti. Ziyaret sırasında, herkesi baba ocağına davet ettiklerini vurgulayan Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tapusuna sahip bir parti olarak, Memleket Partisi'nin kendilerine olan yakınlığını dile getirdi.

Kırgınlıkları Bir Kenara Bırakmalıyız

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise Özel'e ziyareti için teşekkür ederek, Türkiye ve bölgenin zor günlerden geçtiğini dile getirdi. Bu zorlu süreçte kişisel hırsların ötesine geçilmesi gerektiğini vurgulayan İnce, birlikteliklerin önemine dikkat çekti.

Gelecek Süreçte Ortak Toplantı

İnce, önümüzdeki süreçte bir toplantı yaparak arkadaşlarının görüşlerini dinleyeceğini ve en kısa sürede Özel'i ziyareteceğini belirtti.

Basın Mensubundan Gelen Soruya Yanıt

Bir basın mensubunun Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir sorusu üzerine Özgür Özel, avukatların söylediklerinin yalanlandığını belirtti ve bu konuda Kemal Bey'den bir açıklama geleceği umudunu dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), beraberindeki heyetle Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi (solda) parti genel merkezinde ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), beraberindeki heyetle Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi (solda) parti genel merkezinde ziyaret etti.