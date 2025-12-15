Fethiye'de Kovalamaca Kazası: Halil B. 123 Gün Sonra Yaşamını Yitirdi

Fethiye'de Kovalamaca Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Kaza 13 Ağustos'ta Kargı Mahallesi'nde meydana geldi

Fethiye'de trafik ekiplerinden kaçarken yaşanan kovalamaca sonucu motosikletiyle dere yatağına düşen 27 yaşındaki Halil B., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 13 Ağustos tarihinde Fethiye'nin Kargı Mahallesi Zeybekoğlu Sokakında meydana geldi. Trafik ekiplerini gören ve kaçmaya başlayan 48 ALB 282 plakalı motosiklet sürücüsü Halil B., yapılan kovalama sırasında manevra yaparken kontrolü kaybedip yol kenarındaki dere yatağına düştü.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç sürücüye olay yerinde sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Vücudunda çok sayıda kırık oluşan ve entübe edilen Halil B.'nin durumu ağır olduğundan tedavi süreci yoğun bakımda devam etti.

Yaralı, önce Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi; ancak yoğun bakımda yer olmaması nedeniyle kabul edilmedi ve tekrar Fethiye'ye gönderildi. Fethiye Devlet Hastanesi'nde de uygun yoğun bakım yatağı bulunamayınca Denizli'deki özel bir hastaneye sevk edildi.

Denizli'deki özel hastanenin yoğun bakım servisinde yürütülen tedaviye rağmen Halil B., 123 gündür sürdürdüğü hayat mücadelesini kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

FETHİYE'DE KAZADA YARALANAN GENÇ, 123 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ