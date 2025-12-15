DOLAR
42,69 -0,01%
EURO
50,23 -0,14%
ALTIN
5.967,58 -1,18%
BITCOIN
3.828.686,46 -1,14%

Fethiye'de Kovalamaca Kazası: Halil B. 123 Gün Sonra Yaşamını Yitirdi

Fethiye'de trafik polislerinden kaçarken dere yatağına düşen 27 yaşındaki Halil B., 123 günlük tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 14:17
Fethiye'de Kovalamaca Kazası: Halil B. 123 Gün Sonra Yaşamını Yitirdi

Fethiye'de Kovalamaca Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Kaza 13 Ağustos'ta Kargı Mahallesi'nde meydana geldi

Fethiye'de trafik ekiplerinden kaçarken yaşanan kovalamaca sonucu motosikletiyle dere yatağına düşen 27 yaşındaki Halil B., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 13 Ağustos tarihinde Fethiye'nin Kargı Mahallesi Zeybekoğlu Sokakında meydana geldi. Trafik ekiplerini gören ve kaçmaya başlayan 48 ALB 282 plakalı motosiklet sürücüsü Halil B., yapılan kovalama sırasında manevra yaparken kontrolü kaybedip yol kenarındaki dere yatağına düştü.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç sürücüye olay yerinde sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Vücudunda çok sayıda kırık oluşan ve entübe edilen Halil B.'nin durumu ağır olduğundan tedavi süreci yoğun bakımda devam etti.

Yaralı, önce Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi; ancak yoğun bakımda yer olmaması nedeniyle kabul edilmedi ve tekrar Fethiye'ye gönderildi. Fethiye Devlet Hastanesi'nde de uygun yoğun bakım yatağı bulunamayınca Denizli'deki özel bir hastaneye sevk edildi.

Denizli'deki özel hastanenin yoğun bakım servisinde yürütülen tedaviye rağmen Halil B., 123 gündür sürdürdüğü hayat mücadelesini kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

FETHİYE'DE KAZADA YARALANAN GENÇ, 123 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

FETHİYE'DE KAZADA YARALANAN GENÇ, 123 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

FETHİYE'DE KAZADA YARALANAN GENÇ, 123 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İLGİLİ HABERLER

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çatalca'da taş ocağı kazası: 64 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
2
“Modem sustu, ev konuştu” Kahta'da sahnelendi — Dijital bağımlılığa dikkat
3
Naif Karabatak'ın 3. Kitabı Kahvaltı Haberleri Yayımlandı
4
Çorum Alaca'da Motoru Yanan Otomobil İtfaiye Kurtardı
5
Bolu'da Gece Yarısı Kavga: Bekçiler Biber Gazıyla Müdahale Etti
6
Esenyurt’ta Selen Özkula Davası: İlker Sezgün Hakim Karşısına Çıktı
7
Van YYÜ'de 'Fanatizmin Kitle Hareketlerine ve Toplumsal Değişime Etkisi' Konferansı

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri