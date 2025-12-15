DOLAR
42,69 -0,01%
EURO
50,23 -0,14%
ALTIN
5.967,58 -1,18%
BITCOIN
3.828.686,46 -1,14%

Muğla'da Öğretmenlere Diyabet Farfındalık Eğitimi: 238 Kişiye Ulaşıldı

Muğla'da 'Okulda Diyabet Programı' ile düzenlenen eğitimlerde 13 ilçede 238 öğretmene 'Büyüme, Obeziteye Yaklaşım ve Tip 1 Diyabet' konuları anlatıldı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 14:08
Muğla'da Öğretmenlere Diyabet Farfındalık Eğitimi: 238 Kişiye Ulaşıldı

Muğla'da öğretmenlere yönelik diyabet farkındalık eğitimi başarıyla tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen 'Okulda Diyabet Programı' kapsamında Muğla genelinde yürütülen eğitim çalışmaları tamamlandı. Program, okul ortamında diyabetli öğrencilerin güvenliğini ve akademik başarısını desteklemeyi amaçladı.

Eğitimin içeriği ve hedefleri

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi koordinasyonunda düzenlenen eğitimler, Büyüme, Obeziteye Yaklaşım ve Tip 1 Diyabet konularına odaklandı. Eğitimlerin hedefi, öğretmenlerin diyabetli öğrencilere doğru yaklaşım becerilerini güçlendirmek ve okullarda güvenli, kapsayıcı bir ortam oluşturulmasına katkı sağlamaktı.

Uygulama ve katılım

Eğitim programı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. Gülay Can Yılmaz ve ekibinin katkılarıyla 13 ilçede uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören oturumlarla il genelinde toplam 238 öğretmene ulaşılarak önemli bir farkındalık zemini oluşturuldu.

Sonuç olarak, gerçekleştirilen eğitimlerin öğretmenlerin okulda diyabetli öğrencilerin güvenliğini sağlama, kriz anlarında müdahale ve akademik destek konularındaki bilgi ve becerilerini belirgin şekilde artırdığı vurgulandı. Bu tür programların, okul ortamını diyabetli çocuklar için daha güvenli ve kapsayıcı hale getirmede kilit rol oynadığı ifade edildi.

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK KAPSAMLI DİYABET FARKINDALIK EĞİTİMİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK KAPSAMLI DİYABET FARKINDALIK EĞİTİMİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK KAPSAMLI DİYABET FARKINDALIK EĞİTİMİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

İLGİLİ HABERLER

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çatalca'da taş ocağı kazası: 64 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
2
“Modem sustu, ev konuştu” Kahta'da sahnelendi — Dijital bağımlılığa dikkat
3
Naif Karabatak'ın 3. Kitabı Kahvaltı Haberleri Yayımlandı
4
Çorum Alaca'da Motoru Yanan Otomobil İtfaiye Kurtardı
5
Bolu'da Gece Yarısı Kavga: Bekçiler Biber Gazıyla Müdahale Etti
6
Esenyurt’ta Selen Özkula Davası: İlker Sezgün Hakim Karşısına Çıktı
7
Van YYÜ'de 'Fanatizmin Kitle Hareketlerine ve Toplumsal Değişime Etkisi' Konferansı

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri