Muğla'da Öğretmenlere Diyabet Farfındalık Eğitimi: 238 Kişiye Ulaşıldı

Muğla'da öğretmenlere yönelik diyabet farkındalık eğitimi başarıyla tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen 'Okulda Diyabet Programı' kapsamında Muğla genelinde yürütülen eğitim çalışmaları tamamlandı. Program, okul ortamında diyabetli öğrencilerin güvenliğini ve akademik başarısını desteklemeyi amaçladı.

Eğitimin içeriği ve hedefleri

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi koordinasyonunda düzenlenen eğitimler, Büyüme, Obeziteye Yaklaşım ve Tip 1 Diyabet konularına odaklandı. Eğitimlerin hedefi, öğretmenlerin diyabetli öğrencilere doğru yaklaşım becerilerini güçlendirmek ve okullarda güvenli, kapsayıcı bir ortam oluşturulmasına katkı sağlamaktı.

Uygulama ve katılım

Eğitim programı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. Gülay Can Yılmaz ve ekibinin katkılarıyla 13 ilçede uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören oturumlarla il genelinde toplam 238 öğretmene ulaşılarak önemli bir farkındalık zemini oluşturuldu.

Sonuç olarak, gerçekleştirilen eğitimlerin öğretmenlerin okulda diyabetli öğrencilerin güvenliğini sağlama, kriz anlarında müdahale ve akademik destek konularındaki bilgi ve becerilerini belirgin şekilde artırdığı vurgulandı. Bu tür programların, okul ortamını diyabetli çocuklar için daha güvenli ve kapsayıcı hale getirmede kilit rol oynadığı ifade edildi.

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK KAPSAMLI DİYABET FARKINDALIK EĞİTİMİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI