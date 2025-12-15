Kayseri'de tinerle sobayı yakarken kendini yaktı

Olay

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, ilçeye bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Emirhan Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde, yabancı uyruklu Hasan K. tinerle sobayı yakmak isterken kıyafetleri alev aldı.

Müdahale

Ateşin parlamasıyla alev alan kıyafetlerinden dolayı panikleyen Hasan K., iş yerinin dışına çıktı. Çevredeki vatandaşlar tarafından üzerindeki yanmış giysiler söndürüldü. Olay sonucu şahsın ellerinde ve sırtında hafif derecede yanıklar oluştu.

Sağlık ekipleri ve soruşturma

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hasan K.'nin tedavisi olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

