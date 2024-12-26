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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dil Derneği'ni Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dil Derneği'ni ziyaret ederek dernek yöneticileriyle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 13:47
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dil Derneği'ni Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dil Derneği'ni Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dil Derneği'ni ziyaret ederek dernek yöneticileriyle bir araya geldi. Bu ziyaret, partinin dil ve kültürel değerleri koruma konusundaki duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ziyaretin Detayları

Partinin basın biriminden yapılan açıklamada, Özel'in, dernek yöneticileri ile yaptığı görüşmenin önemine vurgu yapıldı. Özel, toplantıda derneğin faaliyetlerine ilişkin bilgi alarak, Türk dilinin daha da geliştirilmesi adına iş birliği mesajları verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dil Derneğine ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dil Derneğine ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dil Derneğine ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dil Derneğine ziyarette bulundu.

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