CHP Genel Başkanı Özgür Özel: ‘Diz Çökmeyeceğiz, Kazanacağız’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezi önünde yaptığı açıklamada, gün içerisinde yaşanan saldırının ardından önemli mesajlar verdi. Özel, "Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye, hiçbir siyasi görüşe, hiçbir rakibimize mal etmiyorum. Ancak bu saldırı, Ekrem Başkan'a ve arkadaşlarımıza yapılan zulmün bir parçasıdır,” dedi.

Özel, İstanbul'da uğradığı yumruklu saldırının ardından Ankara’ya gelerek, burada vatandaşlara seslendi. Saldırının sebeplerine değinen Özel, İstanbul'da gerçekleşen bir cenaze nedeniyle orada bulunduğunu belirterek, "Babaevinin bahçesinde duranlara, yarınlara umutla bakanlara, bir katilden ve provokatörden bize had bildirmeye çalışanlara şunu söylüyoruz; biz bir santim eğilmeyiz, bir adım geri atmayız, bir kelime eksik konuşmayız," ifadelerini kullandı.

Özel, Cumhuriyet Halk Partisi’nin asla geri adım atmayacağını vurgulayarak, "CHP, böyle bir provokasyondan siyasi çıkar peşine düşmeyecek kadar onurlu bir partidir. Hiçbir şekilde sindirilemeyecek ve durdurulamayacak bir harekettir," şeklinde konuştu.

Ayrıca, sözlerine devam eden Özel, "Korkuyu da kaygıyı da kuşkuyu da çok gerilerde bıraktık. Bizler bu ülkeye sahip çıkacağız ve kimse bizi korkutamayacak," diye ekledi. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletine olan inançlarını dile getiren Özel, tüm demokratları kucaklayarak, ülkeyi kurtarma hedefiyle bir araya geldiklerini ifade etti.

Özel'in konuşmasına, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da destek sundu.

İstanbul'da uğradığı yumruklu saldırının ardından Ankara'ya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezi önünde vatandaşlara hitap etti.

İstanbul'da uğradığı yumruklu saldırının ardından Ankara'ya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezi önünde vatandaşlara hitap etti.