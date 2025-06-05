CHP Genel Başkanı Özgür Özel Gaziosmanpaşa Mitinginde Çarpıcı Açıklamalar Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Gaziosmanpaşa Mitinginde Konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziosmanpaşa'daki mitinginde önemli mesajlar verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları sonrası düzenlenen bu mitingde, alana Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan geldiğini ve Hakan Bahçetepe'nin selamını getirdiğini açıkladı.

Konuşmasında kazanmak için üç ana unsurdan bahseden Özel, bunların; ahlaki üstünlük, psikolojik üstünlük ve çoğunluk enerjisi olduğunu vurguladı. “Bir bakın şu meydana, psikolojik üstünlük kimde? Çoğunluk enerjisi kimde? Elbette biz kazanacağız, haklıyız.” diyerek partisini destekleyen kalabalığa seslendi.

Özel, mitingde dün sabah gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürülmesine ilişkin görüntülerle ilgili tepkisini dile getirdi: “Bu görüntüler Türkiye'yi 70-80 yıl geriye götürüyor.”

Özgür Özel, konuşmasında ayrıca, “Akın, sert kayaya çarptın oğlum. Aklınızı başınıza takının.” diyerek karşı tarafı uyardı ve “Bir daha bizden birilerinin ailesine, evladına, büyüklerine ağır gelecek bir görüntü çeken olursa, çekeni de çektireni de bin pişman etmeye var mısınız?” diyerek toplumsal bir dayanışma çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkanı, tutuklanan 11 belediye başkanının çalışkan ve temiz insanlar olduğunu, suçlarının sadece “başarmak ve kazanmak” olduğunu savunarak, asgari ücretlilerin mücadelelerinin öneminin altını çizdi. Bu mücadelede bir araya gelinmesi gerektiğini belirtti ve “Asgari ücrete temmuzda ara zam alma zamanı.” ifadesini kullandı.

Mitingde, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu’nun mektubunu okudu. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin ailesi, Dilek İmamoğlu ve parti yöneticileri de vatandaşları selamladı. Mitinge genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, parti yöneticileri ve partililer de katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Gaziosmanpaşa'da düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Gaziosmanpaşa'da düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.