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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Hesap vermekten kaçmıyoruz'

Özgür Özel, CHP'li belediyelerin hesap vermekten kaçmadığını vurgulayarak hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 17:54
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Hesap vermekten kaçmıyoruz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Bizim belediyelerimiz hesap vermekten kaçan belediyeler değildir." dedi.

Belediyeler Üzerindeki Baskılar

Özel, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyeleri ile Beykoz Belediyesi üzerindeki soruşturmalar ve müfettiş görevlendirmeleri konusuna değindi. "Bu gelişmeleri, iktidarın yerel seçim kaybından sonra başlattığı yeni Anayasa tartışmasından bağımsız göremiyoruz," dedi.

Hükümetin Hedefleri

İktidarın yerel seçim sonrası CHP'li belediyeleri hedef aldığını savunan Özel, "Yıllardır ödenmeyen SGK primlerini, faiziyle bizden talep ediyorlar. Diğer belediyelerden neden talep etmediler?" şeklinde konuştu. Bu durumun adaletsiz olduğunu vurguladı.

Hizmet ve Destekler

Özel, CHP'li belediyelerin gerçekleştirdiği sosyal yardımlara da dikkat çekti. "Belediyeler, öğrenci yurtları ve kreşler yapıyor, sosyal yardımları 4,5 kat artırdı. Üreticilere destek vererek her kesme hizmet ediyor," ifadelerini kullandı.

Geçmiş Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde halkın CHP'yi tercih ettiğini hatırlatan Özel, "Millet karar verdi, bu gerçeği kabullenmeliyiz. İyi belediyecilikle seçim kazanılır" dedi.

Denetim ve Hesap Vermeye Açıklık

Özel, CHP'li belediyelere 230 müfettişin atandığını, ancak AK Parti belediyelerine teftiş yapılmadığını iddia etti. Kamu görevlilerine, özveriyle işlerini yapmaları çağrısında bulundu.

Gündem Meselesi ve İktidar Eleştirisi

Özel, Cumhur İttifakı'nın krizlerini gizlemek amacıyla CHP'ye yönelik saldırılarda bulunduğunu savundu ve gerçek gündemden sapmayacaklarını belirtti.

Ayrıca, Türk Diyabet Vakfı İkinci Başkanı Prof. Dr. Mehmet Temel Yılmaz ve beraberindeki heyeti kabul eden Özel, sağlığın önemini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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