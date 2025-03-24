CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Binasında Ekrem İmamoğlu'na Destek Verdi

Özgür Özel, İBB Binasında Destek Mesajı Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Burada yaptığı konuşmada, Ekrem İmamoğlu için desteklerini dile getirerek, "Ekrem Başkanı almadan, cumhurbaşkanı adayımızı almadan durmayacağız," dedi. Özel, İmamoğlu'nun Türkiye için önemli bir figür olduğunu vurguladı.

Tutuklamalar Sonrası İlk Açıklama

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 51 şüphelinin tutuklandığını hatırlatan Özel, bu durumun ardından Saraçhane'deki İBB binası önünde demokrasi ve özgürlük için bir araya geldiklerini belirtti. Özel, "Onu cumhurbaşkanı yapmadan, onu Türkiye'nin özgürlüklerinin ve demokrasisinin teminatı yapmadan durmayacağız," dedi.

Ön Seçim Sonuçları ve Katılım Oranı

Özel, partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılan ön seçimde katılım oranlarını paylaşarak, "1 milyon 753 bin üyeden 1 milyon 653 bini sandık başına gitti," dedi. Oyların kullanımı sırasında yaşanan yoğunluğu örnek gösteren Özel, dayanışma sandıklarında 13 milyon 211 oy kullanıldığını ve İmamoğlu'nun şu an itibariyle 14 milyon 850 binin üzerinde oy aldığını ifade etti.

Ekonomi Üzerine Uyarılar

Konuşmasında Türkiye'nin ekonomik durumuna da değinen Özel, risk priminin artırılmasıyla beraber faizin de yükseldiğine dikkat çekti. "Bu yük hepimizin sırtına biniyor," diyen Özel, durumun ciddiyetini vurguladı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Özel, "Biz kazanacağız, umut kazanacak, birliktelik, kardeşlik kazanacak," şeklinde konuşarak, farklı kimliklerin bir arada yaşayabileceğine dair güçlü mesajlar verdi. Türkler ve Kürtlerin, Aleviler ve Sünnilerin kardeşçe kazanacağını belirten Özel, birliktelik vurgusu yaptı.

Helallik ve Nevruz Mesajı

Nevruz kutlamalarına da değinen Özel, bu kürsüdeki konuşmalardan dolayı kalp kırıklıkları yaşandığını ve bu noktada helallik istemenin önemine dikkat çekti. Özel, bütün Kürt kardeşlerinin Nevruz'unu kutlarken, Selahattin Demirtaş'ı da unutmadan selamladı.

Gelecek Planları

Özel, gelecek günlerde de Türkiye genelinde meydanlarda olmaya devam edeceklerini belirterek, "Yan yana duran pankartları, flamaları, partileri farklı ama birbirini sevenlerin bir araya gelebilmesi umuduyla buradayız," ifadesinde bulundu.

Zafer Partisi'nden Destek Mesajı

Zafer Partisi Genel Başkanvekili Mehmet Ali Şehirlioğlu, etkinlikte, Silivri'de tutuklu bulunan Ümit Özdağ'ın yazdığı mektubu okudu.