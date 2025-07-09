CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'na Cezaevinde Ziyaret Gerçekleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, İmamoğlu’nun yanı sıra pek çok kişiyi ziyaret ettiğini belirtti.

Özel: "Erdoğan Seçimden Kaçıyor"

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısında kendisi hakkında söylediklerine atıfta bulunarak; "Ne diyor, ‘Biz bunları defalarca yendik’. Defalarca yendin de yenilmez değilsin. Son seçimde bana yenildin. 4 seçimdir İmamoğlu'na yenildin. Türkiye'de bir yenilmez varsa o da Ekrem İmamoğludur," ifadesini kullandı. Özel, Erdoğan’ın seçimden kaçtığını vurgulayarak, "Sandığı getirene kadar seni Türkiye'de tüm seçmenlere, dünyanın demokratlarına şikayet edeceğim,” dedi.

Hukuk Önünde Hesap Vermek

Bir gazetecinin, Erdoğan'ın yolsuzluk iddialarına ilişkin davaların TRT'de yayınlanmasıyla ilgili açıklamasını hatırlatması üzerine Özel, "Hayırlı olacak inşallah. TRT veriyorsa tamamının yayınlanması gerektiği vurgusunu yaparak, iddialar ve yanıtların duyulması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, Devlet Bahçeli’nin konudaki açıklamalarını da takdir ettiğini belirtti.

Sağlık Durumu ve Terör Sorunları

Özel, Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu hakkında bilgi vererek, hastane raporlarının kritik olduğunu ve cezaevi koşullarının etkili olabileceğini açıkladı. Adli Tıp Kurumu’na hızlı hareket etmeleri çağrısında bulundu.

Ayrıca, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın yayınladığı videoya da değinen Özel, silah bırakma sürecinin olumlu olduğunu ifade etti. "Sonuçta terörsüz ve demokratik bir Türkiye’nin herkesin ortak hedefi olması gerektiğini düşünüyorum,” dedi.

Özel, terör sorununun çözülmesiyle Türkiye'nin daha demokratik ve gelişmiş bir ülke olacağına inandığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Yaklaşık 5 saat süren ziyaretin ardından Özel, gazetecilere açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Yaklaşık 5 saat süren ziyaretin ardından Özel, gazetecilere açıklama yaptı.