CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Öncülüğünde İl Başkanları Toplantısı

CHP İl Başkanları Toplantısı Başladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki İl Başkanları Toplantısı, parti genel merkezinde saat 11.50'de başladı.

Bu önemli toplantının basına kapalı bir şekilde gerçekleştirileceği bildirildi. Özlem'in açılış konuşmasıyla başlayan toplantının gündeminde, eylül ayında yapılması planlanan tüzük kurultayı ve yaz dönemi faaliyetleri yer alıyor.

Toplantının Gündemi

Toplantıda, parti içi dinamiklerin ve gelecek çalışmaların ele alınması bekleniyor. İl başkanlarının katılımıyla gerçekleşen bu buluşma, CHP'nin önümüzdeki süreçte alacağı kararlar açısından kritik bir öneme sahip.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki İl Başkanları Toplantısı başladı. Özel, toplantıda konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki İl Başkanları Toplantısı başladı. Özel, toplantıda konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki İl Başkanları Toplantısı başladı. Özel, toplantıda konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki İl Başkanları Toplantısı başladı. Özel, toplantıda konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki İl Başkanları Toplantısı başladı. Özel, toplantıda konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki İl Başkanları Toplantısı başladı. Özel, toplantıda konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki İl Başkanları Toplantısı başladı. Özel, toplantıda konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki İl Başkanları Toplantısı başladı. Özel, toplantıda konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki İl Başkanları Toplantısı başladı. Özel, toplantıda konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki İl Başkanları Toplantısı başladı. Özel, toplantıda konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki İl Başkanları Toplantısı başladı. Özel, toplantıda konuşma yaptı.