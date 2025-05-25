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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sosyalist Enternasyonal Toplantısı'ndaki Vurguları

Özgür Özel, Filistin halkının direnişine destek vereceklerini ve küresel barış için çabalayacaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 17:15
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sosyalist Enternasyonal Toplantısı'ndaki Vurguları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Önemli Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş'ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nın kapanışında önemli mesajlar verdi. Özel, "Filistin halkının, işgal ve ağır baskılar altındaki haklı direnişine el uzatmaya devam edeceğiz. Ukrayna'da akan kanın durması ve başta Suriye olmak üzere dünyanın her yerinde sürdürülebilir bir barış ikliminin inşası için tüm çabaları destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Dayanışma ve Çözüm Çağrısı

Özel, toplantıda 79 ülkeden 89 parti'ye ev sahipliği yaptıklarını belirterek, İstanbul'un tarihi ve kültürel yapısının dünyadaki dayanışma açısından önemine dikkat çekti. İstanbul'un güzelliklerinin uluslararası iş birliğine bir çağrı olduğunu vurguladı.

Özel, dünyadaki sorunların acil çözüm beklediğini ifade ederek, kadınların siyasette ve iş yaşamındaki temsilinin artırılması, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele ve gençlerin siyasette etkin rol almalarının sosyal demokratların ortak hedefleri olduğunu söyledi.

Küresel Sorunlara Küresel Çözümler

Toplantıda İsrail'in Gazze'deki katliamları, Ukrayna'daki işgaller, Suriye'deki belirsizlikler, Afrika'daki çatışmalar, mülteci ve iklim krizleri gibi meseleler gündeme geldi. Özel, "Biz biliyoruz ki toplumların sorunlarının küresel etkileri oluyorsa, çözümlerinin de küresel çapta olması gerekir. Bu bağlamda, yoksulluğa, savaşa, iklim krizine, emek sömürüsüne ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı ortak mücadele vermek bugün her zamankinden elzemdir." dedi.

Sosyalist Enternasyonal'in bu karamsar tabloya karşı İstanbul'dan umut dolu bir dünyayı müjdelediğini belirten Özel, dayanışmanın önemine değinerek, "Bizler bu sayede yoksulluk, adaletsizlik ve otokrasiyle mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Geleceğe Umutla Bakmak

Özel, sosyal demokratlar ve sosyalistlerin görevinin sadece partiler arası dayanışmayı güçlendirmekle sınırlı olmadığına dikkat çekti. Ayrıca, İBB'ye yönelik soruşturmalarda dayanışma gösteren belediye başkanlarına teşekkür etti. "Bugün buradan dünden daha umutlu, yarınlara daha kararlı biçimde ayrılıyoruz. Aklımızda ve kalbimizde taşımamız gereken şey; Her şeye rağmen demokrasi, adalet, eşitlik ve huzurlu bir dünya ortak çabamızla kurulabilecek." diyerek konuşmasını tamamladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nın kapanışına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nın kapanışına katıldı.

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