CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Mitinginde Terörsüz Türkiye Vurgusu Yaptı

Özgür Özel, İzmir Mitinginde Kalabalığa Seslendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İzmir mitinginde yaptığı konuşmada, son dönemde yükselen 'Terörsüz Türkiye' söylemine dikkat çekti. Gündoğdu Meydanı'ndaki mitingde kalabalığa hitap eden Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel tutarlılığına vurgu yaptı ve Türkiye'de teröre karşı olduklarını belirtti.

Milli Mücadele ve Özgürlük Mücadelesi

Özel, İzmir’in Milli Mücadele'nin yaşayan bir açık hava müzesi olduğuna değinerek, “Milli Mücadele sırasında bu milletin tüm renklerinin birlik içinde mücadele ettiğini” ifade etti. Gençlerin özgürlük mücadelesinin her zaman ateşini yaktığını dile getirdi.

Demokrasi ve Terörsüz Türkiye Vurgusu

Özel, Türkiye üzerindeki uluslararası hesaplaşmaların asıl bir sorun olmadığını savunarak, “Bizi denemek isteyenler yine hayal kırıklığına uğrayacaklar” şeklinde konuştu. Kalabalığa hitap ederken, “Son dönemde 'Terörsüz Türkiye' diyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi, teröre kimden gelirse gelsin karşı olmuştur” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, hem Kürt sorununun varlığını kabul ettiklerini hem de terörün bitmesi gerektiğini vurgulayan Özel, “Meclis dışındaki pazarlıkları doğru bulmayız” şeklinde konuştu. 'Terörsüz Türkiye' için tam bir demokrasi mücadelesi gerektiğini belirtti.

CHP'ye Yeni Katılımlar

Mitingde, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nden istifa ettiğini duyuran bağımsız İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen de CHP'ye katıldı. Ösen'e parti rozetini Özgür Özel taktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda "Millet iradesine sahip çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen mitingde konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda "Millet iradesine sahip çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen mitingde konuşma yaptı.