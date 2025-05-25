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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy'de 10K Koşusunda Atatürk'ün İzini Sürdü

Özgür Özel, Kadıköy'de düzenlenen 10K koşusunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gitti. Koşuya katılan diğer isimler de önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 13:30
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy'de 10K Koşusunda Atatürk'ün İzini Sürdü

Özgür Özel, Atatürk'ün Peşinden Koştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen "Cadde10K-21K" koşusunun 10 kilometre parkurunda ter döktü. Özel, koşu sonrası yaptığı açıklamada, "19 Mayıs'ta Samsun'da ilk adımı atan ve Cumhuriyet Koşusu'nu başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün peşinden koşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kartalkaya Yangınında Mağdur Olanlar İçin Koştu

Caddebostan sahil hattında düzenlenen etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu belirten Özel, özellikle Kartalkaya yangınında yakınlarını kaybedenlerin de koşuda yer aldığını vurgulayarak, "Acılarını ve davalarının takibini Türkiye'ye duyurmak için buradalar. Onlara destek için buradayız." dedi.

Bursa Mitingi Hazırlıkları

Özgür Özel, CHP'nin bu hafta sonu Bursa'da gerçekleştirilecek mitingine de dikkat çekerek, "Hafta sonu mitinglerinde, çarşamba mitinglerinde Ekrem Başkanı ve arkadaşlarımızı unutturmamaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Koşu ve Hedefler

Parkuru 59 dakika 35 saniyede tamamlayan Özel, başlangıçta hedefinin 60-65 dakika olması gerektiğini ifade etti. Her gün en az 6-7 kilometre koştuğunu söyleyen Özel, "Bazen 10 kilometre koşabiliyorum. Eskiden daha çok açık havada koşabiliyorduk, şimdi daha çok yürüyüş bandında yapıyorum." şeklinde ekledi.

1923 Numaralı Göğüs ve Tarihi An

1923 göğüs numarasıyla yarışan Özel, bu numarayı Ekrem İmamoğlu'na hediye edeceğini belirtti. Hedeflerinin Atatürk'ün peşinden koşmak olduğunu ifade eden Özel, "Atatürk'ün peşinden koşanları hapsedemezsiniz. Hürriyetini engellersiniz ama koşusu durmaz." sözleriyle dikkat çekti.

AASK Sporcusu Öne Çıktı

Özel'in yanı sıra Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) sporcusu ve AA çalışanı Hasan Hüseyin Kul da koşuda yer aldı ve 10 kilometreyi 41 dakika 31 saniyede tamamlayarak 1853 sporcu arasında genel sıralamada 23. ve 35-39 yaş kategorisinde 3. oldu.

Bu önemli etkinlikte, 10 kilometre etabında İranlı Mahdi Alizadeh, 21 kilometre etabında ise Yunus Emre Akkuş birinci olarak öne çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Kadıköy Belediyesinin düzenlediği "Cadde10K-21K" koşusuna...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Kadıköy Belediyesinin düzenlediği "Cadde10K-21K" koşusuna katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Kadıköy Belediyesinin düzenlediği "Cadde10K-21K" koşusuna...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Kadıköy Belediyesinin düzenlediği "Cadde10K-21K" koşusuna katıldı.

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