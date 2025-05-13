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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa'da Barış Çağrısı Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da terörle mücadele ve işçi sağlığı konularında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 15:19
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa'da Barış Çağrısı Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Barış ve İş Güvenliği Vurgusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Soma ilçesinde önemli açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı üzerine konuşan Özel, "Biz barış isteriz, analar ağlamasın isteriz. Bu Türk de olsa Kürt de olsa ağlamasın isteriz. Teröre harcanan para, terörle mücadeleye harcanan para millete harcansın isteriz." dedi.

Maden Faciasında Hayatını Kaybeden İşçiler Anıldı

Soma'daki ilçe teşkilatını ziyaret ettikten sonra Ulu Cami'de düzenlenen mevlit programına katılan Özel, 2014 yılında yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 301 madenci için rahmet diledi.

İşçi Sağlığı ve Sendikal Organizasyon

Özel, işçi sağlığı ve güvenliği konusuna da dikkat çekerek, "Tüm işçilere 'en kötü sendika, sendikasızlıktan iyidir; mutlaka iyi, hakkınızı savunacak olan bir sendikada örgütlenin' diyoruz. Çünkü işçiler teker teker olursa kendilerini savunamazlar ama birlikte olduklarında mutlaka doğrusunu, iyisini hep beraber yapacaklar." ifadelerini kullandı.

Meclis'te Demokratik Adımlar Çağrısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, hiçbir parti dışlanmadan bir komisyon kurulmasını isteyen Özel, şehit ailelerinin, gazilerin ve mağdur ailelerinin dinlenilmesi gerektiğini vurguladı. Özel, "Kimseyi rencide etmeden, kenarda bırakmadan, demokratik adımlar atılması gerekmektedir." şeklinde konuştu.

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasının anma etkinliklerine katılan CHP Genel Başkanı Özgür...

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasının anma etkinliklerine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, madenciler için yapılan yürüyüş öncesi Soma Belediyesi önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasının anma etkinliklerine katılan CHP Genel Başkanı Özgür...

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasının anma etkinliklerine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, madenciler için yapılan yürüyüş öncesi Soma Belediyesi önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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