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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Cenaze Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da hayatını kaybeden Cemre Öğren'in cenaze törenine katıldı ve aileye taziyelerini iletti.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 14:42
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Cenaze Törenine Katıldı

CHP Lideri Özgür Özel'den Son Görev

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da düzenlenen bir cenaze törenine katıldı. Törende, CHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Emine Dilek Öğren'in 32 yaşındaki oğlu Cemre Öğren'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Öğle vakti Hatuniye Camisi'nde gerçekleştirilen törende, Özel, baba Ergün ve anne Emine Dilek Öğren ile aile yakınlarına taziyelerini iletti. Özel, yaşanan acının derinliğini paylaşarak, aileye destek oldu.

Cenaze Namazında Duygusal Anlar

Cenaze namazının ardından, Cemre Öğren ile aynı camiden defin işlemleri gerçekleştirilen şehir esnafı Mustafa Kaymaz ve emekli öğretmen Aysın Dilşen Muratoğlu'nun tabutlarına da omuz vererek son görevini yerine getirdi.

Özgür Özel, daha sonra defin işlemlerinin yapılacağı Kırtık Mezarlığı'na geçti. Bu anlamlı günde, birçok vatandaşın cenazeye katılarak destek verildiği gözlemlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da CHP Manisa İl Başkan Yardımcısı...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da CHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Emine Dilek Öğren'in hayatını kaybeden oğlu Cemre Öğren'in Hatuniye Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da CHP Manisa İl Başkan Yardımcısı...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da CHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Emine Dilek Öğren'in hayatını kaybeden oğlu Cemre Öğren'in Hatuniye Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

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