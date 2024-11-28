CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Meryemana Evi Otoparkı'na El Konulamaz!

Özgür Özel'den Meryemana Evi Otoparkı'na Sert Tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryemana Evi'nde bulunan otoparkın işletmesinin Selçuk Belediyesi'nden alınmak istendiğini ifade etti. Özel, "Bu otoparktan gelen gelir, 600 çalışanı olan Selçuk Belediyesi'nin gelirlerinin yüzde 60'ı." dedi.

Otopark Gelirleri ve Selçuk'un Değeri

Özel, İzmir'deki programı kapsamında, otopark işletmesinin belediyeden alınmasına karşı çıkmak amacıyla Meryemana Evi'ne giden yol üzerinde toplanan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve belediye çalışanlarını ziyaret etti.

Otoparkın 54 yıldır işletildiğine dikkat çeken Özel, "İnsanlar Selçuk'un öz değeri, Selçuk'u Selçuk yapan Efes ve Meryemana Evi'ne geliyor. Buradaki otoparka el koydular, bu otopark önemli bir gelir kaynakları. Esas yapması gereken işleri yapmak yerine CHP'nin parasına çöküyorlar ki Selçuk Belediyesi hizmet yapamasın, maaş ödeyemesin. Bugün emekçilerin 'Meryemana Evi'ne dokunma, ekmeğimle oynama' dediği budur." dedi.

Kayıplara Saygı ve Hizmet Anlayışı

CHP'li belediyelerin, yoksullukla mücadele eden çalışmalarla vatandaşların gönlünde yer ettiğini belirten Özel, "Yıllarca seçim kaybettikleri için yenilmenin adabını biliyoruz. Kazandığımızda onurlu ve saygılıyız. Ama kaybetmeyi bilmeyen bir daha kazanamaz. Kaybedince millete saygılı olmalısınız, engel olmayacaksınız, el koymayacaksınız. Burada yapılan iş, kanunsuz ve hukuksuz bir el atmadır." dedi.

Özel'e ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da eşlik etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.