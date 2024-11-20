DOLAR
34,46 0,02%
EURO
36,42 0,46%
ALTIN
2.913,49 0,16%
BITCOIN
3.224.313,1 -1,15%

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile terör tehdidi üzerine önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 15:08
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet ile partisinin genel merkezinde önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmenin Detayları

CHP'den yapılan açıklamaya göre, MİT Başkanı Kalın ve beraberindeki heyet, CHP Genel Başkanlığına terör örgütlerinin faaliyetleri ve olası tehditleri hakkında detaylı bir sunum yaptı. Görüşme, saat 11.00'de başladı ve 13.20'de sona erdi.

Toplantı sırasında, Özgür Özel'in ek bilgi talepleri MİT Başkanı Kalın ve heyeti tarafından yanıtlandı. Açıklamalara göre, CHP kaynakları görüşmenin genel anlamda olumlu geçtiğini bildirdi.

Bu görüşme, siyasi atmosferde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve CHP ile MİT arasındaki ilişkilerin tekrar şekillenmesi açısından dikkat çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı
2
CHP'li Pala, Sağlık Bakanlığı'nın Soru Önergelerine Yanıt Vermemesini Eleştirdi
3
Sakarya Öğrencileri Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli Çocukları Unutmadı
4
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına Cem Aydın Aday
5
Saadet Partisi'nden Yenidoğan Çetesi Davasına Kritik Çağrı
6
İBB Meclisi'nde Su Fiyatlarına Yüzde 17,5 Zam Kararı
7
Çocuk Edebiyatı Yazarlık Mektebi 7 Aralık'ta Başlıyor!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı