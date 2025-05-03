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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şereflikoçhisar'da Partililerle Buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şereflikoçhisar'da ilçe başkanlığı ve belediyeyi ziyaret etti, Mansur Yavaş da kendisine eşlik etti.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 22:49
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 22:49
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şereflikoçhisar'da Partililerle Buluştu

Özgür Özel Şereflikoçhisar'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şereflikoçhisar Belediyesi ile partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. Bu ziyareti, Konya'daki mitingin ardından Ankara'ya dönüş yolunda gerçekleştirdi.

Partililerle Bir Araya Geldi

Özel, burada partisinin İlçe Başkanı Hüseyin Güçlü, Belediye Başkanı Mustafa Koçak ve partililerle bir araya geldi. Özel, bölge halkının taleplerini dinleyerek, parti çalışmaları hakkında bilgiler paylaştı.

Mansur Yavaş İle Ortak Ziyaret

Ziyaret sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Özel'e eşlik etti. Yavaş'ın katılımı, ziyareti daha da anlamlandırdı ve yerel desteklerin önemine vurgu yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şereflikoçhisar'da partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti....

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şereflikoçhisar'da partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretlerinde Özel'e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şereflikoçhisar'da partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti....

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şereflikoçhisar'da partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretlerinde Özel'e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.

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