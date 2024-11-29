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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tutuklu Ahmet Özer'i Ziyaret Etti: 'Suçsuzdur!'

CHP Lideri Özgür Özel, tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret ederek, yapılan muameleye tepki gösterdi ve Özer'in suçsuz olduğunu savundu.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 13:27
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tutuklu Ahmet Özer'i Ziyaret Etti: 'Suçsuzdur!'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Özer'i Cezaevinde Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i Silivri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Ziyaretinin ardından basına açıklamalarda bulunan Özel, yapılan muameleyi kınayarak, 'Seçilmiş belediye başkanımıza yapılan bu muameleyi kabul etmiyoruz. Hepimiz biliyoruz ki Ahmet Özer suçsuzdur' dedi.

Ahmet Özer'in Durumu ve Yapılanlar

Özel, Özer'in görevi sırasında başlattığı hizmetlerin, görevden uzaklaştırılması sonrası durdurulduğunu belirtti. Özer’in, 'Esenyurt'un hizmete ihtiyacı var. İki kişiden biri hizmet edeyim diye beni seçti. Bunlar nasıl olur inanamıyorum' şeklindeki ifadesini aktaran Özel, hukuksuzluk karşısında duracaklarını vurguladı.

Ayrıca, Ahmet Özer'in dosyasında gizlilik kararı olmasına rağmen, basına bilgi sızdırıldığını öne süren Özel, iddianamenin gecikmesi halinde hukuki ve siyasi yollara başvuracaklarını açıkladı.

Osman Yalçın ve Gözaltı Süreci

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında verilen gözaltı kararı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Özel, bu sürecin AK Parti ve MHP'nin siyasi stratejilerinin bir parçası olduğunu belirtti. 'Bu tür durumlarda delillerin şeffaflıkla kamuoyuna sunulması gerekiyor' dedi.

Türkçe Üzerine Eleştiriler

Özel, Milli Savunma Üniversitesi'nin hazırladığı bir kitapçıkta Türkçe'nin konuşulduğu coğrafyalarda Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunun gösterilmemesinin 'bölücü bir aklın ürünü' olduğunu ifade etti. 'Bunu herhangi biri yapsa gözaltına alınır, ama bu harita şimdi Ahmet Özer’in masasının üzerinde bulunsa tutuklama gerekçesi olurdu' diyerek durumu ironik bir dille eleştirdi.

Kreş Sayıları Üzerine Yorum

Son günlerde Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Valiliği tarafından belediyeye gönderilen kreş sayılarının da gündeme geldiği açıklamalarda Özel, Milli Eğitim Bakanı'nın yeterliliklerini sorguladı ve her mahalleye bir kreş açılmasını önerdi.

Özgür Özel, İzmir’de bulunan Dünya Robot Olimpiyatları’nda yaşanan bir olaya da değinerek Suriyeli çocukların vize alamadığı için yarışmaya katılamamalarının trajik bir durum olduğunu vurguladı. '3,5 milyonu sokuyorlar ama 3 tane program yapan, robot tasarlayan çocuğu sokmamışlar' şeklindeki sözleriyle durumu eleştirdi.

Ziyarete CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve partililerin eşlik ettiğini belirtelim.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, "silahlı terör...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'i ziyaretinin ardından çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, "silahlı terör...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'i ziyaretinin ardından çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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